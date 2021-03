暴雪著手招募第一人稱視角射擊遊戲設計人才 將打造全新遊戲作品

暴雪娛樂總裁J. Allen Brack與資深副總裁Allen Adham日前受訪時、透露,將會投入全新作品開發後,暴雪資深設計師Dan John Cox稍早於Twitter分享公司招募資訊,表示將對外招募16名技術人員協助開發尚未公開遊戲內容。

目前還無法確定此項遊戲細節,但從招募敘述中可以發現需要具備豐富第一人稱射擊 (FPS)遊戲與動作遊戲設計經驗,其中也需要包含單人或多人線上遊玩遊戲設計能力。

在暴雪現行遊戲中,比較貼近第一人稱射擊遊戲的是《鬥陣特攻》,而在目前持續投入《鬥陣特攻2》研發情況下,是否也會將招募人力分配至這款遊戲設計,以利加快遊戲上市時間,暫時還無法確認。

但可以確認的是,在暴雪總裁J. Allen Brack確認接下來不會將研發重點放在經典遊戲重製後,預期接下來將會把人力集中在新作品打造。

My team is looking to hire a LOT of people on an REALLY REALLY cool unannounced project. We've even got some awesome Associate level design jobs!!

This is hands down the best project and team I've ever worked with in my career.

Message me or DM me and I'll toss you job links! pic.twitter.com/Maf3MnQL4R