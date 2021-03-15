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暴雪著手招募第一人稱視角射擊遊戲設計人才 將打造全新遊戲作品

聯合新聞網 / 楊又肇

暴雪娛樂總裁J. Allen Brack與資深副總裁Allen Adham日前受訪時、透露，將會投入全新作品開發後，暴雪資深設計師Dan John Cox稍早於Twitter分享公司招募資訊，表示將對外招募16名技術人員協助開發尚未公開遊戲內容。

目前還無法確定此項遊戲細節，但從招募敘述中可以發現需要具備豐富第一人稱射擊 (FPS)遊戲與動作遊戲設計經驗，其中也需要包含單人或多人線上遊玩遊戲設計能力。

在暴雪現行遊戲中，比較貼近第一人稱射擊遊戲的是《鬥陣特攻》，而在目前持續投入《鬥陣特攻2》研發情況下，是否也會將招募人力分配至這款遊戲設計，以利加快遊戲上市時間，暫時還無法確認。

但可以確認的是，在暴雪總裁J. Allen Brack確認接下來不會將研發重點放在經典遊戲重製後，預期接下來將會把人力集中在新作品打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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