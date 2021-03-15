Intel明年推出代號Raptor Lake處理器 將針對遊戲應用強化快取配置

Intel已經確認將會在第一季內推出代號Rocket Lake的第11代Core S系列桌機處理器，日前也預告將會在今年下半年推出代號Alder Lake的第12代Core系列處理器，而後續代號Raptor Lake的第13代Core系列處理器產品更多細節也跟著曝光。

如同Alder Lake，預計在2022年推出的Raptor Lake也同樣會以相同名稱作為筆電及桌機版處理器代號，不像第10代Core系列處理器是以Tiger Lake作為筆電處理器代號，而桌機處理器則以Rocket Lake為稱。

不過，會採用不同代號名稱，實際上也與處理器採用製程設計不同有關，而Alder Lake與Raptor Lake前後兩款處理器，因為在筆電及桌機版本設計都採用相同製程，因此讓代號名稱維持相同。

依照先前說法，Alder Lake將會採用8組Golden Cove核心與8組Gracemont核心組成的大小核心架構設計，並且採用Intel 10nm SuperFin製程技術，另外也會加入支援PCI Gen 5，藉此對應新款獨立顯示卡，筆電版本則會進一步加入對應Windows 10環境運作的安全機制，桌機版則會進一步對應DDR5-4800MHz記憶體規格，同時最高對應48組PCIe Gen 5通道。

而在Raptor Lake部分，則會延續採用大小核心架構設計，並且以更精進的Intel 10nm SuperFin製程技術打造，筆電版本將支援低電壓設計的LPDDR5X記憶體，以及名為DL VR Power Delivery的設計，桌機版本則是針對遊戲需求強化快取配置，另外也會推出支援vPro版本。

在Raptor Lake之後，Intel應該就會如先前預告般在2023年進入7nm製程發展。

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