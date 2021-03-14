隨著Zenimax被收購 《毀滅戰士》系列遊戲採用id Tech引擎也成為微軟所有物

稍早由美國及歐盟監管機構同意收購後，微軟也在日前宣布完成收購Zenimax Media，微軟Xbox部門Phil Spencer除了透露未來部分遊戲將會以平台獨佔形式於Xbox平台發行，在稍早透過線上舉辦的圓桌會議中更說明取得Besthsda遊戲資源，將能強化Xbox Game Pass遊戲訂閱服務陣容，另外也透露未來《毀滅戰士》系列遊戲採用id Tech引擎也可能用於微軟遊戲作品。

依照Phil Spencer的說法，目前已經由Besthsda發行，或是已經確定合作平台的遊戲內容，並不會受到微軟收購Zenimax Media影響，但也透露未來將會有部分遊戲會由Xbox、Windows PC平台獨佔，甚至先在Xbox平台發行銷售，藉此作為吸引更多玩家支持Xbox的「誘因」。

而Besthsda目前也針對此項說法，強調現階段已經確定發行遊戲內容將不受影響，但未來確實有部分遊戲僅先在Xbox、Windows PC平台推出，甚至是由Xbox平台獨佔。

以目前微軟取得Besthsda旗下遊戲資產，最大優勢自然在於擴充持有遊戲內容，不僅能透過平台獨佔形式吸引玩家加入支持Xbox平台，甚至也能讓Xbox Game Pass遊戲訂閱服務內容擴大，甚至也能配合Project xCloud串流遊戲服務讓玩家能透過不同裝置無縫遊玩，藉此增加遊戲內容使用率，另一方面也能吸引更多遊戲開發者加入Xbox平台。

除了遊戲內容，部分與遊戲相關的技術項目也會整合進微軟資產，例如ZeniMax在2009年收購製作《毀滅戰士》系列遊戲id Software，其開發名為Doom engine，現名為id Tech的遊戲引擎，目前便確定會應用在微軟旗下遊戲內容，並且讓微軟旗下遊戲工作室使用。

不過，目前微軟旗下負責製作《最後一戰》系列的343 Industries，實際上已經針對《最後一戰：無限》打造名為Slipspace的遊戲引擎，而負責製作《戰爭機器》系列的The Coalition則是採用Unreal Engine遊戲引擎打造遊戲，因此現階段應該都還不會將id Tech遊戲引擎應用在此類第一人稱視角射擊遊戲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》