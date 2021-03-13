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母公司由微軟收購 Bethesda回應不影響既有遊戲發行規劃

聯合新聞網 / 楊又肇

在美國及歐盟監管機構同意微軟收購ZeniMax Media，藉此取得Bethesda等工作室遊戲資產後，後續也證實部分遊戲將會變成微軟平台獨佔內容。而在相關說明中，Bethesda則表示目前遊戲並不受影響，例如目前規劃在5月21日發行的《死亡循環 (Deathloop)》，依然會在PlayStation 5平台獨佔長達一年時間。

依照Bethesda說明，目前既有遊戲發行規劃並不會受到母公司ZeniMax Media被微軟收購影響，依然會維持原本規劃發行模式。

不過，以《死亡循環》雖然在家用遊戲主機平台是由PlayStation 5獨佔，但其實也同時準備推出Windows 10 PC平台版本，意味在PlayStation 5獨佔一年時間結束後，將有可能接續推出Xbox Series X|S平台版本。

但Bethesda表示，負責開發《死亡循環》的Arkane Studios遊戲工作室並未著手打造其他遊戲平台版本，現階段將僅針對PlayStation 5、Windows 10 PC平台發行此款作品。

從現實層面來看，微軟與ZeniMax Media達成收購協議時，顯然並不會干涉原本已經確定的遊戲發行規劃，但在日後ZeniMax Media正式成為Xbox部門一部分之後，確實有可能像Xbox部門負責人Phil Spencer表示，將會有更多遊戲成為微軟平台獨佔內容，藉此增加Xbox Series X|S平台吸引力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 PlayStation 5

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