Xbox部門負責人證實 Bethesda等遊戲工作室部分新作將由微軟獨佔

雖然微軟日前表示收購ZeniMax之後，並不會造成Bethesda等遊戲工作室打造內容僅限Xbox或Windows PC平台遊玩，但在Xbox部門負責人Phil Spencer稍早透露說法中，則是確認部分新作將會由微軟獨佔。

隨著稍早美國、歐洲監管機構均同意微軟收購ZeniMax，藉此讓微軟順利取得Bethesda等遊戲工作室旗下遊戲內容，將使日後Xbox、Windows PC，以及藉由Xbox Game Pass與Project xCloud雲端串流遊戲服務使用內容更豐富。

依照說明，Bethesda等遊戲工作室過去已經在各個平台發行作品，將不會因為ZeniMax由微軟收購產生影響，但目前看起來未來發行新作將會成為微軟平台獨佔內容，因此也可能讓部分作品支持玩家變成僅能選擇透過微軟平台繼續遊玩。

目前微軟並未透露日後哪些遊戲新作將會成為平台獨佔內容，但不難看出微軟接下來仍計畫強化自有遊戲作品內容，藉此吸引更多遊戲玩家加入Xbox、Windows PC平台陣容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》