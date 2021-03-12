快訊

北歐三國停打AZ疫苗 陳時中：無直接證據 籲持續施打

校園疑集體食物中毒？東港高中30多名學生嘔吐、肚子痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Xbox部門負責人證實 Bethesda等遊戲工作室部分新作將由微軟獨佔

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然微軟日前表示收購ZeniMax之後，並不會造成Bethesda等遊戲工作室打造內容僅限Xbox或Windows PC平台遊玩，但在Xbox部門負責人Phil Spencer稍早透露說法中，則是確認部分新作將會由微軟獨佔。

隨著稍早美國、歐洲監管機構均同意微軟收購ZeniMax，藉此讓微軟順利取得Bethesda等遊戲工作室旗下遊戲內容，將使日後Xbox、Windows PC，以及藉由Xbox Game Pass與Project xCloud雲端串流遊戲服務使用內容更豐富。

依照說明，Bethesda等遊戲工作室過去已經在各個平台發行作品，將不會因為ZeniMax由微軟收購產生影響，但目前看起來未來發行新作將會成為微軟平台獨佔內容，因此也可能讓部分作品支持玩家變成僅能選擇透過微軟平台繼續遊玩。

目前微軟並未透露日後哪些遊戲新作將會成為平台獨佔內容，但不難看出微軟接下來仍計畫強化自有遊戲作品內容，藉此吸引更多遊戲玩家加入Xbox、Windows PC平台陣容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox 微軟

延伸閱讀

中國駭客疑又駭微軟電郵 火眼：手法魯莽異於往常

Bethesda正式加入微軟大家庭 未來將有Xbox與PC獨占作品

微軟「ID@XBOX計畫」已協助獨立遊戲開發者創造10億美元收益

微軟電郵遇駭補丁沒用 白宮：電信商應加緊因應

相關新聞

任天堂絕版機斷成兩截…送修後竟「完好如新」 網友大讚：神對應！

任天堂主機紅遍世界，旗下遊戲無論是瑪利歐、寶可夢或者動物森友會，都是許多玩家耳熟能詳的名字。除了遊戲以外，任天堂客服處裡上，也經常令玩家們稱道。最近就有一則任天堂的相關新聞，反映出他們的高品質服務態度。

PS5路由器真人版：串通遊戲店員工穿網路公司制服來家裡「裝PS5網路」

自從PS5正式上市以來，世界各地的玩家都發現很難買到這款次世代主機。近日，越南玩家為了隱瞞妻子「自己購置PS5」的事實，上演了真實版「Plash Speed路由器」。

Xbox部門負責人證實 Bethesda等遊戲工作室部分新作將由微軟獨佔

雖然微軟日前表示收購ZeniMax之後，並不會造成Bethesda等遊戲工作室打造內容僅限Xbox或Windows PC平台遊玩，但在Xbox部門負責人Phil Spencer稍早透露說法中，則是確認部分新作將會由微軟獨佔。

宏達電推新一代套件 加強VR人機互動

宏達電耕耘VR產業，宣布展開新一代VIVE移動定位器生態系統，將推出「VIVE移動定位器（3.0）」及全新「VIVE表情...

微軟「ID@XBOX計畫」已協助獨立遊戲開發者創造10億美元收益

微軟表示，從2013年推出Xbox One之後，針對獨立開發者推行的ID@Xbox計畫，目前已經協助發行超過2000款由獨立開發者打造遊戲，並且透過Xbox、Windows 10 PC平台吸引超過67個國家地區玩家遊玩，在不到10年發展時間內已經為獨立開發者創造10億美元收益。

消息指輕薄款「PlayStation 5 Slim」 將在2023年內進入量產

消息指稱，Sony已經規劃打造輕薄款設計的PlayStation 5 Slim，預計會在2023年進入量產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。