任天堂絕版機斷成兩截…送修後竟「完好如新」 網友大讚：神對應！

任天堂主機紅遍世界，旗下遊戲無論是瑪利歐、寶可夢或者動物森友會，都是許多玩家耳熟能詳的名字。除了遊戲以外，任天堂在主機維修上，也頗有一套。最近就有一則任天堂的相關新聞，反映出他們的高品質服務態度。

根據日本媒體「Grape」報導，twitter網友「@yukimirimo22」最近分享，表示他手上有一台「動物森友會」造型的3DSLL遊戲機，由於已經是好幾年前販售的限量絕版機，因此是他非常珍藏的寶貝。不過最近小朋友把遊戲機拿去玩，不慎摔壞了這台遊戲機，整台機身斷成兩截，讓yukimirimo22錯愕不已。

yukimirimo22雖然送修這台3DSLL，不過由於受損嚴重，因此事前對機台能完全修復，完整保留造型外觀並不抱期望。沒想到在收到修好送回的遊戲機時，卻令他大吃一驚。不只是受損的部分，連遊戲機其他小地方，都像剛買來時一樣閃閃發亮，甚至連電池都直接換新一顆。而且整體的維修費用，也只花了他7000多日圓（約相當於新台幣1810元左右）。

任天堂修好的機台，就像剛買的一樣完好如初，且網友的存檔資料也都有妥善保存。圖擷取自 twitter

網友們則回應「任天堂的神對應超有名的」、「好強！我之前也這樣搞壞過」、「感受到任天堂的愛了」、「我朋友小孩自己在廁所掉了弄壞，送修居然無償得到新品」、「之前R鍵不靈送修，也是只收了修R鍵的錢，其他地方卻一起換新了」、「顧慮到這種小地方，正是任天堂高人氣秘訣所在」。

不過也有網友並沒有那麼幸運，表示「欸…但我之前朋友收藏集版的3DSLL送修後，回來卻變成一般機了」、「遇過付費修理過初期版3DS，擅自把藍色的遊戲機換成紅的了」、「我的joy-con送修後，回來換成其他地方壞掉了」 、「忘不了switch故障後送修，除了載下來的遊戲以外其他資料通通都沒了」。