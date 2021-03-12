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PS5路由器真人版：串通遊戲店員工穿網路公司制服來家裡「裝PS5網路」
自從PS5正式上市以來，世界各地的玩家都發現很難買到這款次世代主機。近日，越南玩家為了隱瞞妻子「自己購置PS5」的事實，上演了真實版「Plash Speed路由器」。
PS5在越南的價格大約為1500萬越南盾（約18500元台幣），比台灣的價格大概還要略貴一些，當然也一樣很難買到。而這位玩家好不容易成功買到了機器後，玩家們又迎來了一個難題：如何說服自己的妻子花大價錢買PS5？
然而該問題似乎難不倒這位越南玩家。他顯然是從「PS4路由器」得到的靈感，請販售PS5的商店店員換上當地網路安裝人員的制服，說是來家中安裝網路，同時統一口徑，將PS5說成是路由器。
而這位負責「內應」的店員也十分敬業，無論從服裝還是進來的安裝過程，都看不出來他是在裝遊戲機，甚至連在機器側面上貼的保修電話標籤，都是當地網路業者的服務電話。
當然，重要的關鍵之一是搖桿絕對不能拿出來，拿出來就漏餡了。最後要恭喜這位玩家成功入手PS5。
不過，剩下的問題是，你在家要怎麼躲過老婆的目光，大方的玩遊戲呢？另外，現在這則新聞連遠在台灣的我們都看見了，你以為你老婆就看不到嗎？
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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