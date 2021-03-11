新款HTC VIVE套件可進一步追蹤嘴部表情 更精準追蹤動作

原本以為會公布新款虛擬視覺頭戴裝置，但HTC稍早公布新品實際上是對應VIVE系列虛擬實境頭戴裝置使用配件，分別是過去曾向開發者提供測試的VIVE Facial表情偵測套件，以及尺寸更小的第三代VIVE Tracker移動定位器。

VIVE Facial表情偵測套件可以安裝在既有VIVE系列裝置下緣，透過相機鏡頭捕捉使用的臉頰、嘴巴、牙齒與舌頭部位動作，標榜最多能即時追蹤38種臉部細微動作，藉此讓使用者在虛擬實境中代表自己的虛擬人像，可以與實際臉部表情連動，並且與Unity、Unreal Engine等引擎套件軟體相容。

這樣的配件，自然是可以讓使用者在虛擬實境環境中的互動變得更自然，同時也能讓代表自己的虛擬人像有更多生動表情。

不過，目前VIVE Facial表情偵測套件僅對應HTC VIVE Pro使用，並且配合VIVE Pro Eye使用，藉此追蹤包含眼部在內的完整臉部表情。

而同時推出的第三代VIVE Tracker移動定位器，則是進一步讓尺寸縮小，約比先前推出設計減少約三分之一大小，重量則降低15%左右，讓使用者更容易固定在身上，或是其他配件裝置。

至於追蹤精度並未隨著體型縮減而降低，並且能相容既有VIVE系列裝置使用，同時也與Steam VR版本相容，電池續航力更增加至7小時左右，比起先前版本有更長電池續航時間表現。

另外，配合目前多數裝置都已經採用USB-C作為充電介面，因此第三代VIVE Tracker移動定位器也從原本採用的micro USB更換為USB-C設計。

建議售價部分，第三代VIVE Tracker移動定位器將會以新台幣4200元價格銷售，比先前推出版本貴了一些，至於VIVE Facial表情偵測套件同樣會以新台幣4200元銷售

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》