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消息指輕薄款「PlayStation 5 Slim」 將在2023年內進入量產

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱Sony已經規劃打造輕薄款設計的PlayStation 5 Slim，預計會在2023年進入量產。

若從先前PlayStation 4是在2013年11月中開放銷售，後續推出的PlayStation 4 Slim則是在2016年9月中旬問世，而PlayStation 4 Pro則是在同年11月推出的情況來看，PlayStation 5 Slim選擇在2023年進入量產，並且在年中時間點推出，接續在年底推出PlayStation 5 Pro似乎也符合Sony先前主機更新週期。

但此項說法僅為坊間推論，因此Sony並未對此作任何回應。

目前Sony面臨最大難題還是在於PlayStation 5供貨仍受限處理器元件短缺，使得整體產量無法趕上市場需求，因此造成PlayStation 5一機難求情況，甚至Sony方面也認為短時間較難獲得改善。

不過，目前供貨短缺問題，或許並不影響日後推出Slim版本的規劃，反而可能讓市場需求更快導向選購新機，並且加速既有機種退出市場，讓Sony不必擔心日後Slim版本問世，甚至接續推出Pro版本時，可能必須配合調降售價出清現行銷售的PlayStation 5。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation 5 Sony

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