微軟「ID@XBOX計畫」已協助獨立遊戲開發者創造10億美元收益

微軟表示，從2013年推出Xbox One之後，針對獨立開發者推行的ID@Xbox計畫，目前已經協助發行超過2000款由獨立開發者打造遊戲，並且透過Xbox、Windows 10 PC平台吸引超過67個國家地區玩家遊玩，在不到10年發展時間內已經為獨立開發者創造10億美元收益。

從Xbox 360時期開始，微軟就已經與獨立開發者深度合作，並且藉由其不受限的創意發揮矮造更豐富的獨立創作遊戲魅力，諸如韓國Pearl Abyss打造的《黑色沙漠》 (Black Desert)、加拿大Digital Extremes打造的《戰甲神兵》 (Warframe)，以及美國獨立工作室Monomi Park打造的《史萊姆牧場》 (Slime Rancher)，或是No Brakes Games開發《人類：一敗塗地》 (Human: Fall Flat)與加拿大Matt Makes Games設計開發的《蔚藍》 (Celeste)，都曾藉由ID@Xbox計畫吸引更多玩家青睞。

目前微軟已經向獨立開發者支付超過15億美元版稅，並且讓獨立開發者累積創造10億美元收益。

同時，ID@Xbox也是微軟與全球獨立遊戲開發社群互動的重要管道，目前更針對亞洲市場在日本和韓國建立團隊，藉此協助亞洲各地開發團隊打造遊戲內容之外，微軟在西雅圖也設置團隊協助獨立開發者打造內容。

微軟遊戲亞洲地區負責人張貞元 (Rod Chang)分享自己與亞洲開發團隊交流的經驗，指出亞洲開發團隊時常面臨的挑戰是如何創造出符合全球市場需求的遊戲，以及為遊戲創造能見度。而張貞元也強調台灣獨立遊戲開發者所擁有潛力，例如製作出《Thymesia：記憶邊境》的極度邊緣工作室 (OverBorder Studio)便是具備豐富創作能力的開發團隊。

ID@Xbox不僅可藉由微軟提供資源打造遊戲內容，更可藉由微軟Xbox、Windows 10平台與更多遊戲市場接軌，甚至目前也已經累積超過125款ID@Xbox遊戲登上Xbox Game Pass訂閱服務，藉此與全球市場更多玩家接觸，而微軟也計畫透過旗下更多平台資源，例如Project xCloud雲端串流遊戲服務，讓更多獨立遊戲與全球市場接軌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》