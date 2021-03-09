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蘋果4大系統更新 修正重要安全性漏洞
蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 14.4.1、iPadOS 14.4.1、watchOS 7.3.2、macOS Big Sur 11.2.3等4大作業系統更新，提供「重要的安全性更新」，建議所有使用者進行安裝。
蘋果官方文件顯示，此次更新會修正由微軟與Google資安團隊共同發現、可能導致記憶體毀損的WebKit相關漏洞。WebKit是Safari瀏覽器及第三方瀏覽器在蘋果系統中使用，讓瀏覽器繪製網頁的排版引擎。
iOS 14.4.1及iPadOS 14.4.1適用裝置包括iPhone6s及後續機型、iPad Air 2及後續機型、iPad mini 4及後續機型、第7代iPod touch。watchOS 7.3.2適用於Apple Watch Series 3及後續機型。
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