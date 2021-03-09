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HTC預告 將推出新款VIVE虛擬視覺頭戴裝置
繼去年初推出VIVE Cosmos Elite之後，HTC稍早透過官方Twitter預告一張出現VIVE標誌，並且搭配「It's your move.」陳述內容的圖片，似乎預告下一款VR頭戴裝置準備推出消息。
目前無法確認HTC預計推出的VR頭戴裝置是否仍需搭配PC裝置使用，或是比照Oculus Rift 2能獨立運作，同時也能配合USB-C連接線對應PC使用模式。
而就先前推出鎖定混合實境使用的VIVE Cosmos XR情況來看，HTC也有可能針對目前擴增實境使用需求，推出以去年公布代號Project Proton項目為設計的全新頭戴裝置。
至於新款頭戴裝置是否延續VIVE Cosmos系列名稱，或是改以VIVE 2為稱，目前暫時還無法確認。
HTC現階段除了持續更新手機產品，發展重心已經逐漸轉移至虛擬視覺品應用，同時也在智慧醫療、區塊鏈等技術領域佈局發展。
It's your move. pic.twitter.com/BEdC37BiTb— HTC VIVE (@htcvive) March 4, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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