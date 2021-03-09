Arm預測未來手機遊戲 將具備更高社群互動、虛擬視覺應用與電競要素等特性

Arm引述市調機構Newzoo統計數據，顯示去年底在手機遊戲在全球市場累積營收約達767億美元，相比2019年同期約成長12%，甚至大幅超越音樂與電影產業加總達425億美元總和，同時也預期未來手機遊戲產業將會更蓬勃發展，更以Arm架構設計驅動手機產業發展情況，預測未來手機遊戲發展趨勢。

去年因為疫情影響，使得不少人在家時間相對拉長，不僅讓線上購物、網路串流影音使用需求成長，同時也帶動手機遊戲市場發展，甚至在目前疫情出現趨緩情況下，手機遊戲依然比傳統家用主機、PC遊戲市場有更顯著擴大成長趨勢。

依照Arm生態資深經理Steve Winburn看法，未來手機遊戲將會依照跨平台遊玩、結合更高社群互動、加入電競元素，並且融合虛擬視覺應用、讓遊玩內容持續精緻化，同時預期會有更多遊戲新作優先鎖定手機平台發行。除此之外，Steve Winburn更預期休閒類遊戲依然會佔據多數使用比例，並且成為許多遊戲營收來源。

確實就目前遊戲市場發展來看，傳統家用遊戲主機平台雖然仍有一定重要性，但主要獲利已經逐漸移轉到手機遊戲市場，甚至有更多原本致力於PC遊戲市場的遊戲開發商，目前也將資源移轉到手機遊戲，而諸如任天堂在內過往專注在家用遊戲內容創作的遊戲業者，目前也開始投入手機遊戲發展。

相較傳統遊戲僅以單一裝置遊玩模式，手機顯然已經成為更多遊戲開發者佈局重心，並且透過可跨裝置、跨平台連網遊玩特性，藉此吸引更多玩家使用，甚至也能配合內容定期或不定期更新，持續吸引玩家黏著使用。

另一方面，透過基本免費遊玩，並且配合DLC付費下載，或是透過內容課金等形式增加營收，幾乎也成為目前遊戲市場固定模式，並且透過社群結合爭取更大遊戲族群支持。

而Arm方面也預期在5G連網技術成長驅動之下，未來將會有更多透過手機使用的串流遊戲服務、擴增實境遊戲應用，甚至也能藉由手機運算效能、連接性持續提升，藉此讓等同桌機等級遊戲畫面表現的手機遊戲更廣泛普及。

除了透過處理器架構更新，讓手機能持續在運算效能提升，Arm在軟體整合應用部分也持續與Unreal Engine、Unity、Cryengine等遊戲引擎，以及更多遊戲開發資源結合，讓更多手機遊戲能善用手機硬體帶動更大遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》