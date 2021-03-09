Niantic × 微軟 以《Pokémon GO》 展示新 AR 體驗潛力及軟硬體整合的未來發展

Niantic 以 AR 擴增實境技術讓全球玩家更願意走向戶外、增進人際聯繫，但 Niantic 不滿於此。Niantic 創辦人兼執行長 John Hanke 撰文表示，Niantic 將與 Microsoft 微軟合作開發新型態的 AR 體驗，並透過 Pokémon GO 驗證，顯示 AR 體驗的潛力。

John Hanke 表示，Niantic 的體驗已經創造了許多時刻和回憶，更在為下一代AR硬體創造更多全球性(Planet-scale)的體驗。但這僅僅是個開始。當我們談論「AR」時，談論的是運算領域一個根本性轉變的啟動。在這個轉變中，世界本身(原子)與資訊和經驗(位元)一起變得生動起來。這個轉變將隨著時間的推移而發生，並奠定重要的軟體和硬體的進步基礎。

https://twitter.com/NianticLabs/status/1366795830603247618?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1366795830603247618%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F3c.yipee.cc%2F180874%2Fniantic-x-e5beaee8bb9fefbc8ce4bba5e3808apokemon-goe3808b-e5b195e7a4bae696b0-ar-e9ab94e9a997e6bd9be58a9be58f8ae8bb9fe7a1ace9ab94e695b4%2F

就 Niantic 而言，致力於充分利用和擴展的平台，為更多的裝置建立現實世界的 AR 體驗，是 Niantic 的宗旨。無論身在何處，都能吸引到各種各樣的玩家，也包括與其他人建立共識、共同探討技術和如何促進更深層的社會聯繫，並激發現實世界中的冒險精神。

在 2021 年的 Microsoft Ignite 大會上，Niantic 與微軟合作開發新型態的體驗，推動數位和實體世界之間的創新，以嶄新的方式將人們聯繫在一起。透過 Pokémon GO 概念驗證的展示，一窺新 AR 體驗的潛力。雖然這個展示並不是針對消費者的實際使用，但它預告了軟體和硬體的未來發展。

圖片及資料來源：Niantic