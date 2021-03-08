FedEx將在2040年以前 讓所有貨品快遞車輛轉向電動化

依照FedEx說明，預計在2040年以前實現零排碳目標，同時計畫投入20億美元資金用於將貨品快遞車輛轉向電動化，並且將投資永續性能源與碳封存發展。

其中，1億美元將用於投資耶魯大學，並且協助建立耶魯天然碳捕獲中心 (Yale Center for Natural Carbon Capture)，藉此加速研究大規模碳封存方法，未來重點將用於彌補FedEx目前包含飛機等運送方式產生更多溫室氣體排放量。

而在2040年以前，所有FedEx貨運車輛都將全面改為電動車，同時預期將會以循序漸進方式達成目標，例如計畫在2025年先實現讓旗下過半貨運車輛更換為電動車，並且在2030年實現100%更換規模。

另外，FedEx也將與合作夥伴推動以符合碳中和方式提供貨運服務，並且導入符合永續經營的貨運包裝方式，藉此與合作供應鏈一同實現永續發展目標。而針對目前貨運使用運輸設備，FedEx未來也會持續投資替代燃料發展，藉此減少原本燃油運作的飛機、車輛產生碳排放量。

依照FedEx公布數據，藉由旗下推動的FedEx Fuel Sense計畫，從2012年開始就已經節省超過14.3億加侖航空燃油，約等同消除原本可能產生的1350萬噸二氧化碳排放量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》