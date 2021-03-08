加州將立法要求所有自駕車輛 必須在2025年實現零碳排放設計

加州政府在近期提出法案中，將要求所有提供自動駕駛功能車輛，必須在2025年之前實現零碳排放，藉此降低未來此類車輛在載客、快遞，以及使用大型卡車貨運情況下減少對環境影響。

此項法案是由加州參議員Dave Min與憂思科學家聯盟 (The Union of Concerned Scientists,UCS)發起，要求所有提供自動駕駛功能車輛必須在2025年以前實現零碳排放設計。

而在此之前，加州已經提擬規劃要求所有車輛在2035年以前實現零碳排放設計，但其中排除部分諸如營業用途車輛使用情況，主要要求新生產製造車輛必須符合規範，藉此降低加州境內排碳比例，並且加速加州境內汰換傳統燃油車輛，並且轉向使用電動車。

就相關統計顯示，一般人平均每年駕駛車輛行駛距離約在1.1萬英里至1.3萬英里之間 (約1.77萬公里至2.09萬公里)，但換作全職司機則將使車輛行駛距離增加至3萬英里 (約4.83萬公里)，若以全自動駕駛服務提供搭乘情況，則有可能讓車輛行駛距離大幅拉長，因此也會連帶增加車輛排碳比重。

目前提供自動駕駛功能車輛，絕大部分都是採用全電驅動設計，因此此項法案實際造成影響相對較小，但仍有可能需要在車輛運作過程中可能產生排碳情形，或是針對電力補充過程產生排碳比例進行修正。

對於傳統車廠而言，則可能面臨必須加速讓旗下採混合動力設計車輛轉換為全電驅動模式，另外一方面也意味加州境內提供電動車充電的基礎設施必須配合增加，以利未來更多充電需求增加時能提供足夠使用量。

不過，部分看法則認為此項法案可能無法規範將總部及產線設置在加州境外的車輛，同時也無法限制未符合法令規範車輛進出加州，加上部分用於商業運輸用途的大型卡車也可能會在利益考量下要求可被排除在規範之外，可能變成加重加州境內車輛生產難度。

但也有看法認為，如果加州順利推動此項法案，將能吸引美國各洲跟進仿效，因此預期能促進美國境內排碳量減少，並且加速電動車應用普及化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》