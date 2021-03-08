快訊

鼎泰豐規定只限戴藍、白色口罩 引發員工不滿

抓到了！高雄大樹槍擊2死命案 嫌犯今早大寮落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加州將立法要求所有自駕車輛 必須在2025年實現零碳排放設計

聯合新聞網 / 楊又肇

加州政府在近期提出法案中，將要求所有提供自動駕駛功能車輛，必須在2025年之前實現零碳排放，藉此降低未來此類車輛在載客、快遞，以及使用大型卡車貨運情況下減少對環境影響。

此項法案是由加州參議員Dave Min與憂思科學家聯盟 (The Union of Concerned Scientists,UCS)發起，要求所有提供自動駕駛功能車輛必須在2025年以前實現零碳排放設計。

而在此之前，加州已經提擬規劃要求所有車輛在2035年以前實現零碳排放設計，但其中排除部分諸如營業用途車輛使用情況，主要要求新生產製造車輛必須符合規範，藉此降低加州境內排碳比例，並且加速加州境內汰換傳統燃油車輛，並且轉向使用電動車。

就相關統計顯示，一般人平均每年駕駛車輛行駛距離約在1.1萬英里至1.3萬英里之間 (約1.77萬公里至2.09萬公里)，但換作全職司機則將使車輛行駛距離增加至3萬英里 (約4.83萬公里)，若以全自動駕駛服務提供搭乘情況，則有可能讓車輛行駛距離大幅拉長，因此也會連帶增加車輛排碳比重。

目前提供自動駕駛功能車輛，絕大部分都是採用全電驅動設計，因此此項法案實際造成影響相對較小，但仍有可能需要在車輛運作過程中可能產生排碳情形，或是針對電力補充過程產生排碳比例進行修正。

對於傳統車廠而言，則可能面臨必須加速讓旗下採混合動力設計車輛轉換為全電驅動模式，另外一方面也意味加州境內提供電動車充電的基礎設施必須配合增加，以利未來更多充電需求增加時能提供足夠使用量。

不過，部分看法則認為此項法案可能無法規範將總部及產線設置在加州境外的車輛，同時也無法限制未符合法令規範車輛進出加州，加上部分用於商業運輸用途的大型卡車也可能會在利益考量下要求可被排除在規範之外，可能變成加重加州境內車輛生產難度。

但也有看法認為，如果加州順利推動此項法案，將能吸引美國各洲跟進仿效，因此預期能促進美國境內排碳量減少，並且加速電動車應用普及化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放

延伸閱讀

疫情還沒過就撤口罩令 德州業者：被迫選邊站

美參院通過1.9兆美元紓困案 眾院9日表決料過關

美1.9兆美元紓困法案 排除路障

MLB／加州5隊可開門打 目前僅1隊不受100人限制

相關新聞

FedEx將在2040年以前 讓所有貨品快遞車輛轉向電動化

依照FedEx說明，預計在2040年以前實現零排碳目標，同時計畫投入20億美元資金用於將貨品快遞車輛轉向電動化，並且將投資永續性能源與碳封存發展。

加州將立法要求所有自駕車輛 必須在2025年實現零碳排放設計

加州政府在近期提出法案中，將要求所有提供自動駕駛功能車輛，必須在2025年之前實現零碳排放，藉此降低未來此類車輛在載客、快遞，以及使用大型卡車貨運情況下減少對環境影響。

暴雪娛樂高層表示遊戲重製將告一段落 接下來將準備打造全新作品

近期接受CNET網站採訪時，暴雪娛樂總裁J. Allen Brack與資深副總裁Allen Adham透露未來將會持續推出全新遊戲作品，而不會將日後發展聚焦在既有遊戲作品重製。

《Final Fantasy》系列之父打造日式角色扮演遊戲 將登上Apple Arcade

由《Final Fantasy》系列之父坂口博信所創立遊戲工作室Mistwalker花費三年時間打造，並且以回合制日式角色扮演遊戲呈現的《Fantasian》，確定機會在今年內進駐蘋果訂閱遊戲服務Apple Arcade平台，並且確認支援中文介面顯示。

報導指硬體升級版Switch將搭載7吋三星OLED面板、對應4K輸出

過去以來針對新款Nintendo Switch硬體強化版本的傳聞始終不斷，而在稍早由彭博新聞報導指出，任天堂將會在今年6月公布新機，同時預期會在今年聖誕節以前進入市場銷售。

Sony專利設計曝光！讓「香蕉」變成PlayStation遊戲主機控制器

相較目前常見的家用電玩主機多半會配置一組控制器，讓使用者能藉此操作遊戲項目，但在Sony於去年7月中提出，並且在今年2月初獲准的一項特別設計專利中，則可讓使用者將日常生活中可見物體當作控制器使用，甚至在專利說明裡以香蕉為例，甚至可以透過這樣的方式與3D虛擬空間內容進行互動，似乎也能應用在未來虛擬實境操作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。