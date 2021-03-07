快訊

影／警察杯杯攻堅地下軍火庫 幼兒園師生集中安置2小時

獨／消防員防疫津貼籌錢有困難？ 將動用災害準備金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暴雪娛樂高層表示遊戲重製將告一段落 接下來將準備打造全新作品

聯合新聞網 / 楊又肇

近期接受CNET網站採訪時，暴雪娛樂總裁J. Allen Brack與資深副總裁Allen Adham透露未來將會持續推出全新遊戲作品，而不會將日後發展聚焦在既有遊戲作品重製。

日前以線上形式舉辦的BlizzConline中，暴雪娛樂確定在今年推出包含經典作品《暗黑破壞神2》，以及《毀滅之王》資料片的終極重製版《暗黑破壞神2：獄火重生》，同時也確認《魔獸世界：經典版》準備開啟《燃燒的遠征》2.0版本，甚至宣布推出收錄三款暴雪娛樂經典街機遊戲的《暴雪遊樂場典藏系列》

在不少玩家眼中，暴雪娛樂似乎陷入以既有遊戲內容資產挖掘獲利的情況，甚至目前發展也幾乎是以《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《爐石戰記》等遊戲維繫玩家支持，甚至尚未確認具體推出時程的《鬥陣特攻2》，更被許多玩家批評只是「增加DLC內容」，在內容上並未有明顯更新。

而或許是呼應玩家意見，J. Allen Brack與Allen Adham在回應說法表示，未來將不會把發展重心放在遊戲重製，而會有更多新遊戲內容推出。不過，Allen Adham也說明由於目前遊戲遊玩週期相對變長，因此製作團隊必須花費更多心力維護更新，因此需要更長時間投入新作品研發。

Allen Adham強調，目前內部研發團隊已經著手研發全新遊戲作品，並且透露將以全新遊玩類型內容呈現。但在訪談過程裡，Allen Adham並未透露新作具體細節。

暴雪娛樂預計會在今年今年下旬推出《暗黑破壞神2：獄火重生》，預計登上Windows PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4與Nintendo Switch等平台版本。而依照遊戲製作人Chris Lena表示，《暗黑破壞神2：獄火重生》將會先針對單人PC版進行技術Alpha測試，後續還會進行第二波針對多人遊玩與伺服器壓力測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪

延伸閱讀

NBA／麥克康奈爾成新生代盜帥 抄截數據稱雄近20年

Sony專利設計曝光！讓「香蕉」變成PlayStation遊戲主機控制器

Sony傳於夏季開放PlayStation 5 透過增加第二組SSD擴充儲存容量

Final Fantasy VII重製版 Intergrade新增忍者角色「尤菲」登場章節

相關新聞

暴雪娛樂高層表示遊戲重製將告一段落 接下來將準備打造全新作品

近期接受CNET網站採訪時，暴雪娛樂總裁J. Allen Brack與資深副總裁Allen Adham透露未來將會持續推出全新遊戲作品，而不會將日後發展聚焦在既有遊戲作品重製。

《Final Fantasy》系列之父打造日式角色扮演遊戲 將登上Apple Arcade

由《Final Fantasy》系列之父坂口博信所創立遊戲工作室Mistwalker花費三年時間打造，並且以回合制日式角色扮演遊戲呈現的《Fantasian》，確定機會在今年內進駐蘋果訂閱遊戲服務Apple Arcade平台，並且確認支援中文介面顯示。

報導指硬體升級版Switch將搭載7吋三星OLED面板、對應4K輸出

過去以來針對新款Nintendo Switch硬體強化版本的傳聞始終不斷，而在稍早由彭博新聞報導指出，任天堂將會在今年6月公布新機，同時預期會在今年聖誕節以前進入市場銷售。

Sony專利設計曝光！讓「香蕉」變成PlayStation遊戲主機控制器

相較目前常見的家用電玩主機多半會配置一組控制器，讓使用者能藉此操作遊戲項目，但在Sony於去年7月中提出，並且在今年2月初獲准的一項特別設計專利中，則可讓使用者將日常生活中可見物體當作控制器使用，甚至在專利說明裡以香蕉為例，甚至可以透過這樣的方式與3D虛擬空間內容進行互動，似乎也能應用在未來虛擬實境操作。

任天堂徵才 起薪「不如美國水準」引全球網友議論

在世界一流企業工作，或許是許多求職者的夢想。不過就算是全球知名的頂級行業，根據狀況的不同，員工待遇可能也未必高出一般公司多少。最近日本任天堂的一則徵才訊息，就引發了各國網友們的爭論。

延至明年問世！EA證實今年不會推出《極速快感》系列新作

除了《浪漫跑車旅7》 (Gran Turismo 7)因為疫情確定延後至2022年才會上市後，EA遊戲工作室負責人Laura Miele在近期接受訪談時，同樣也確認《極速快感》 (Need for Speed)系列新作也確定延後至2022年問世。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。