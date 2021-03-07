暴雪娛樂高層表示遊戲重製將告一段落 接下來將準備打造全新作品

近期接受CNET網站採訪時，暴雪娛樂總裁J. Allen Brack與資深副總裁Allen Adham透露未來將會持續推出全新遊戲作品，而不會將日後發展聚焦在既有遊戲作品重製。

日前以線上形式舉辦的BlizzConline中，暴雪娛樂確定在今年推出包含經典作品《暗黑破壞神2》，以及《毀滅之王》資料片的終極重製版《暗黑破壞神2：獄火重生》，同時也確認《魔獸世界：經典版》準備開啟《燃燒的遠征》2.0版本，甚至宣布推出收錄三款暴雪娛樂經典街機遊戲的《暴雪遊樂場典藏系列》。

在不少玩家眼中，暴雪娛樂似乎陷入以既有遊戲內容資產挖掘獲利的情況，甚至目前發展也幾乎是以《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《爐石戰記》等遊戲維繫玩家支持，甚至尚未確認具體推出時程的《鬥陣特攻2》，更被許多玩家批評只是「增加DLC內容」，在內容上並未有明顯更新。

而或許是呼應玩家意見，J. Allen Brack與Allen Adham在回應說法表示，未來將不會把發展重心放在遊戲重製，而會有更多新遊戲內容推出。不過，Allen Adham也說明由於目前遊戲遊玩週期相對變長，因此製作團隊必須花費更多心力維護更新，因此需要更長時間投入新作品研發。

Allen Adham強調，目前內部研發團隊已經著手研發全新遊戲作品，並且透露將以全新遊玩類型內容呈現。但在訪談過程裡，Allen Adham並未透露新作具體細節。

暴雪娛樂預計會在今年今年下旬推出《暗黑破壞神2：獄火重生》，預計登上Windows PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4與Nintendo Switch等平台版本。而依照遊戲製作人Chris Lena表示，《暗黑破壞神2：獄火重生》將會先針對單人PC版進行技術Alpha測試，後續還會進行第二波針對多人遊玩與伺服器壓力測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》