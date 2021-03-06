《Final Fantasy》系列之父打造日式角色扮演遊戲 將登上Apple Arcade
由《Final Fantasy》系列之父坂口博信所創立遊戲工作室Mistwalker花費三年時間打造，並且以回合制日式角色扮演遊戲呈現的《Fantasian》，確定機會在今年內進駐蘋果訂閱遊戲服務Apple Arcade平台，並且確認支援中文介面顯示。
蘋果推行Apple Arcade服務時，當時就提到將獨占收錄坂口博信所創作遊戲內容，而此次宣布推出的《Fantasian》除了會以日式角色扮演遊戲呈現，更將透過前篇與後篇形式讓玩家遊玩，前篇主要會以故事劇情內容呈現，後篇則偏向自由度更高的遊玩內容。
雖然是採取回合制戰鬥方式，但製作團隊也設計名為「Dimengeon」的遊戲系統，讓玩家能把敵方角色暫時放到「異次元」，並且可在累積達上限時，一口氣透過單次戰鬥擊倒所有敵人。讓使用者無須頻繁地與敵人戰鬥，但也必須確保是否能將所有敵人打敗。
而遊戲場景採用日本特攝創作者打造超過150種微縮場景模型，遊戲配樂則是由許多玩家都很熟悉的《Final Fantasy》系列遊戲作曲家植松伸夫負責。
《Fantasian》將會在超過150個國家地區的Apple Arcade平台上架，語言部分則支援英語、日文與中文等介面，分別可對應iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV與Mac裝置遊玩，另外也支援觸控、控制手把，或是滑鼠與鍵盤操作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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