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報導指硬體升級版Switch將搭載7吋三星OLED面板、對應4K輸出

聯合新聞網 / 楊又肇

過去以來針對新款Nintendo Switch硬體強化版本的傳聞始終不斷，而在稍早由彭博新聞報導指出，任天堂將會在今年6月公布新機，同時預期會在今年聖誕節以前進入市場銷售。

相較先前僅將電池容量增大設計，新款硬體強化版本則會採用7吋、720P解析度的三星OLED顯示面板，並且可對應4K解析度輸出，但處理器規格則尚未有具體消息，預期也會隨著硬體更新升級。

而任天堂方面自然是對此類傳聞並未有正面回應，但先前由社長古川俊太郎在訪談中以微妙說法回應新機傳聞部分，其實也未否認準備推出新款Nintendo Switch的事實。

同時從任天堂過往在遊戲主機的作法，實際上並不會刻意追求高效能表現，而是以增加遊玩趣味性為主要目標，因此硬體效能還是會以配合實際遊玩體驗提升作為設計方向。

至於選擇在今年6月揭曉，預期也會搭上屆時E3 2021期間有諸多遊戲更新話題，藉此與Sony、微軟兩家已經在去年底推出新機的廠商競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Switch Nintendo

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