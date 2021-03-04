任天堂徵才 起薪「不如美國水準」引全球網友議論

在世界一流企業工作，或許是許多求職者的夢想。不過就算是全球知名的頂級行業，根據狀況的不同，員工待遇可能也未必高出一般公司多少。最近日本任天堂的一則徵才訊息，就引發了各國網友們的爭論。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，日本任天堂為了開發新遊戲「斯普拉遁3（舊譯「漆彈大作戰」）」，最近在網路上公開徵才。任天堂希望求職者能協助修正「斯普拉遁3」的遊戲內容，檢查遊玩過程是否有異常等等，歡迎對遊戲有興趣的新人加入。工作地點在日本京都，起薪則是年薪380萬日幣（相當於新台幣98萬8162元）。

不過就在消息公布之後，引起各國網友正反兩方的討論。有美國網友指出，2019年一般美國勞工的平均年薪是5萬3490美金（約相當於新台幣148萬元），而遊戲界的平均年薪更達12萬1000美金（約相當於新台幣336萬元），因此質疑任天堂以及日本企業給的待遇不夠好。

但也有網友反駁，認為「考慮到京都的物價，這已經很夠生活了」、「和美國比較沒有意義，在京都，年薪380萬算是高薪了」，也有葡萄牙網友聲援「380萬日幣的薪水已經很不錯了」。

報導指出，這並非任天堂的徵才待遇第一次被網友討論。2019年任天堂也曾公開徵才，並開出年薪日幣800萬（相當於新台幣208萬）的高額薪資，令許多網友大為羨慕。根據2020年中的報告指出，任天堂職員的平均年薪為935萬日幣（約相當於新台幣243萬），而不論國外，本次的徵才薪資，在日本遊戲業界確實也算相對不俗的待遇。