快訊

別騙了，靠「農產國家隊」賣自由鳳梨？

罔腰宣稱懷孕被依「社維法」送辦 凌晨再嗆「我傷害誰了嗎？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

延至明年問世！EA證實今年不會推出《極速快感》系列新作

聯合新聞網 / 楊又肇

除了《浪漫跑車旅7》 (Gran Turismo 7)因為疫情確定延後至2022年才會上市後，EA遊戲工作室負責人Laura Miele在近期接受訪談時，同樣也確認《極速快感》 (Need for Speed)系列新作也確定延後至2022年問世。

依照Laura Miele表示，由於疫情影響導致多款遊戲製作進度受到影響，同時目前負責製作《戰地風雲》系列作品的DICE團隊工作吃緊，因此暫時將負責打造《極速快感》新作的Criterion團隊工作進行調度，藉此協助DICE團隊協助製作《戰地風雲》 (Battlefield)系列新作。

Laura Miele同時強調，並不會因此取消《極速快感》新作製作計畫，同時也說明新作不會匆忙趕在今年秋季推出，將會由Criterion團隊慎重打造作品。

由於EA今年初正式完成收購打造《F1》系列的遊戲開發商Codemasters，因此在今年確定不會推出《極速快感》新作情況下，有可能藉由新款《F1》系列遊戲作品，或是其他賽車類型遊戲填補空缺。

而從遊戲開發重心調度來看，顯然EA相對看重《戰地風雲》系列作品所能帶動營收表現，並且能吸引更多遊戲玩家關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 跑車

延伸閱讀

美國會暴動後…花8.3億修復 恐還得追加

江振誠回歸！RAW月底推出「ANDRE IS BACK」春季菜單

全球加緊施打疫苗 專家提醒過早解封恐重啟流行

HBL／感謝防疫人員辛勞 高中體總邀疾管署觀賞總決賽

相關新聞

延至明年問世！EA證實今年不會推出《極速快感》系列新作

除了《浪漫跑車旅7》 (Gran Turismo 7)因為疫情確定延後至2022年才會上市後，EA遊戲工作室負責人Laura Miele在近期接受訪談時，同樣也確認《極速快感》 (Need for Speed)系列新作也確定延後至2022年問世。

4款超夯遊戲PS Plus會員免費玩 《FFVII重製版》必下載

過完農曆新年，一轉眼進入3月，除了迎來春暖花開的季節，PlayStation也宣布為PlayStation Plus會員...

能通關一款就是神人級！十大「難到崩潰」遊戲排名揭曉

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？►點我提供題目我是誰，這裡是哪裡玩遊戲對許多人來說是下班閒暇之餘，放鬆紓壓的一大選擇，然而對另一部分玩家而言，無腦放空的遊玩體驗卻無法提起興致，反而追求需要

前亞馬遜遊戲串流高層 加入Unity擔任創意部門主管

過去曾任微軟Xbox部門副總，後續加入亞馬遜擔任娛樂裝置與服務副總裁的Marc Whitten，稍早確認加入Unity擔任資深副總裁暨創意部門總經理。

E3 2021遊戲展將轉為全線上形式 仍會提供線上直播

日前傳出E3活動主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)已經對外發出通知，表示原訂在6月15日至17日間舉辦的E3 2021展期活動將調整為線上形式，而稍早從美國洛杉磯會議與旅遊局公布文件顯示，證實E3 2021確定取消原訂同步展開的實體展會活動。

《寶可夢》系列邁入25週年 公布《寶可夢 鑽石／珍珠》重製作品與新作

在《寶可夢》系列正式邁入25週年，寶可夢公司 (The Pokémon Company)稍早在25週年直播節目「Pokémon Presents」釋出特別紀念影片「Non-stop Adventure」完整內容，並且確認將在今年冬季推出《寶可夢 鑽石／珍珠》重製作品，並且將在明年推出系列新作《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，另外也公布《New 寶可夢隨樂拍》更具體資訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。