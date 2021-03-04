延至明年問世！EA證實今年不會推出《極速快感》系列新作

除了《浪漫跑車旅7》 (Gran Turismo 7)因為疫情確定延後至2022年才會上市後，EA遊戲工作室負責人Laura Miele在近期接受訪談時，同樣也確認《極速快感》 (Need for Speed)系列新作也確定延後至2022年問世。

依照Laura Miele表示，由於疫情影響導致多款遊戲製作進度受到影響，同時目前負責製作《戰地風雲》系列作品的DICE團隊工作吃緊，因此暫時將負責打造《極速快感》新作的Criterion團隊工作進行調度，藉此協助DICE團隊協助製作《戰地風雲》 (Battlefield)系列新作。

Laura Miele同時強調，並不會因此取消《極速快感》新作製作計畫，同時也說明新作不會匆忙趕在今年秋季推出，將會由Criterion團隊慎重打造作品。

由於EA今年初正式完成收購打造《F1》系列的遊戲開發商Codemasters，因此在今年確定不會推出《極速快感》新作情況下，有可能藉由新款《F1》系列遊戲作品，或是其他賽車類型遊戲填補空缺。

而從遊戲開發重心調度來看，顯然EA相對看重《戰地風雲》系列作品所能帶動營收表現，並且能吸引更多遊戲玩家關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》