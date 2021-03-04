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Sony專利設計曝光！讓「香蕉」變成PlayStation遊戲主機控制器

聯合新聞網 / 楊又肇

相較目前常見的家用電玩主機多半會配置一組控制器，讓使用者能藉此操作遊戲項目，但在Sony於去年7月中提出，並且在今年2月初獲准的一項特別設計專利中，則可讓使用者將日常生活中可見物體當作控制器使用，甚至在專利說明裡以香蕉為例，甚至可以透過這樣的方式與3D虛擬空間內容進行互動，似乎也能應用在未來虛擬實境操作。

依照Sony在專利說明中陳述內容，表示可藉由相機進行物件識別後，透過物件追蹤技術將虛擬按鍵映射至被追蹤物體上，讓使用者能透過這樣的方式將物體當作控制器使用。

同時，Sony表示被追蹤物體可以是香蕉、橘子，或是馬克杯、鋼筆、玻璃製品等，但並未特別說明被追蹤物品是否有大小、材質等限制，而此項設計專利將可用於PlayStation相關內容。

而相較傳統家用電玩主機必須配合控制器才能操作，同時操作介面設定也相對有侷限，因此Sony此項專利有可能是為了打破這樣的限制，同時也能讓遊戲互動可以變得更有彈性，甚至加入更多趣味性，另一方面甚至可以降低控制器使用需求，避免造成日後產生更多電子垃圾問題。

另外，在相關說明中甚至也提及可將此類設計應用在3D虛擬空間互動，意味未來也有可能將此項設計應用在新款PlayStation VR對應的虛擬實際互動體驗，甚至也有可能直接透過使用者的雙手當作控制器使用。

不過，目前還無法確認Sony未來是否會將此項技術落實在未來銷售產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 香蕉 PlayStation Sony

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