能通關一款就是神人級！十大「難到崩潰」遊戲排名揭曉

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我是誰，這裡是哪裡

玩遊戲對許多人來說是下班閒暇之餘，放鬆紓壓的一大選擇，然而對另一部分玩家而言，無腦放空的遊玩體驗卻無法提起興致，反而追求需要極度專注，稍微一個不注意就會死掉的超高難度遊戲，享受順利通關帶來的無比成就感。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，玩家心目中難到令人崩潰懷疑人生，只要能夠破關任何一款就屬於神人級玩家的遊戲有哪些？

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No.10 魔界村

說到難到喪心病狂的遊戲，這款早在1985年就發行的遊戲，至今仍然有著「史上最難遊戲」的封號。遊戲採用敵人隨機出生模式，加上按下跳躍就不得控制方向、距離的「固定跳躍」設定，想要看到遊戲真正結局還必須全部通關兩次，有生之年想要自己完美破關幾乎也成為不可能的任務。

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No.9 魂斗羅

同樣有著悠久的歷史，被公認是超高難度遊戲之一的魂斗羅，沒有記憶卡不能存檔，想要通關只能一次到底，遊戲中也不能續關或是存檔等。這些早期街機常見遊戲共有的特性，就算放到今日依舊難以輕鬆攻克，對於不少人來說，更是過去街機遊戲風靡的時代下，消耗口袋裡無數硬幣的大魔王！

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No.8 魔物獵人

魔物獵人系列遊戲大家並不陌生，融合豐富多元的元素，讓玩家在高度自由的遊戲中享受狩獵魔物的樂趣。如果不能掌握迴避、防禦魔物攻擊的時機，什麼時候應該收刀停止攻擊，或是不懂觀察魔物的動作，對於喜歡單純無腦亂砍遊戲的玩家來說，玩起來總會手忙腳亂，下一秒就不知道自己在幹麻了。

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No.7 窟窿騎士

多平台發行的這款遊戲，可愛的2D遊戲畫面風格，可能會讓一些人誤會是簡單輕鬆的橫向卷軸小品遊戲，但遊戲整體難易度偏高，特別是到後期還有許多額外關卡，以及讓無數玩家崩潰的「苦痛之路」部分，都會重新顛覆你對什麼叫高難度遊戲的印象，讓那些喜歡挑戰的自虐型玩家也大喊吃不消！

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No.6 血源詛咒

名列眾玩家心中「黑血仁」之一的高難度遊戲血源詛咒，共通點就是難到讓人懷疑人生，在角色不斷復活與死亡的輪迴中，重新思考自己自己到底在幹麻。這款帶著黑暗風格的角色扮演動作遊戲，極低的容錯率加上超高難度的挑戰性，以及豐富的內容仍然成為不少玩家的最愛。

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No.5 惡魔獵人

儘管後來許多系列作都可以調整難度，但過去許多玩家津津樂道的原因，除了爽快的打擊感之外，遊戲的難度也佔有相當大的比重。此外難度的部分並非單純只是過關，而是在角色招是的多樣性上，可以做出不同組合按鍵的豐富招式，如何使用華麗的招式打出最高的評價，才是不同於其他遊戲的最大挑戰。

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No.4 洛克人

從元祖洛克人開始，洛克人系列遊戲的超高難度就此深植玩家心中，也因此打響遊戲名聲，相較於後來推出的系列作，難度明顯下降許多。不過說到元祖洛克人，幾乎是不少七、八年級生都曾玩過，能夠順利通過全部關卡的玩家卻寥寥無幾，就算放到今天，依然讓不少人抱著躍躍欲試想挑戰看看的心情。

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No.3 黑暗靈魂

「黑血仁」之一的高難度遊戲黑暗靈魂，比起別的遊戲通常是越出越簡單，它的系列作反而給人一種越來越難的感覺，特別是在於敵人的靈活程度有顯著提升，讓玩家玩起來更具有挑戰性。除了豐富的遊戲內容與流暢的戰鬥節奏感，同樣是一款因為具有相當挑戰性，網路上討論度歷久不衰的經典大作。

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No.2 隻狼

玩遊戲死了上百千次有可能嗎？對於隻狼的玩家來說一點都不意外！同樣是款難度經常被拿來比較的大作，遊戲中有許多讓玩家氣到想摔手把的大魔王，想要順利攻克，除非全神貫注拚反應速度，否則只會不斷看到「死」字悠悠的出現在螢幕上，相較於別的動作遊戲，如何抓到隻狼的戰鬥節奏，絕對是通關的最大關鍵。

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No.1 仁王

討論度最高的高難度遊戲就是它！這款由光榮特庫摩2017年推出的動作角色扮演遊戲，儘管獲得相當高的好評，但同時也是一款難度十分驚人的遊戲。就算是擅長玩動作遊戲的玩家，都需要相當的時間來熟悉適應，更不用說那些平常不常玩遊戲的人，恐怕還沒體驗到仁王的魅力所在，就先氣的血壓飆升了！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月27日至2021年02月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高難度遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」