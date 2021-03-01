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E3 2021遊戲展將轉為全線上形式 仍會提供線上直播

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出E3活動主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)已經對外發出通知，表示原訂在6月15日至17日間舉辦的E3 2021展期活動將調整為線上形式，而稍早從美國洛杉磯會議與旅遊局公布文件顯示，證實E3 2021確定取消原訂同步展開的實體展會活動。

目前來看，預計在6月中旬舉辦的E3 2021將維持以線上形式舉辦。而就洛杉磯會議與旅遊局公布內容，顯示美國娛樂軟體協會接下來依然會租用洛杉磯會議中心 (LACC)，並且將著手打造現場直播節目，預期仍會與各遊戲業者合作展出內容，只是就不會對外開放進場參觀。

此外，文件也顯示美國娛樂軟體協會已經與洛杉磯會議與旅遊局申請洛杉磯會議中心未來在2022年、2023年的租賃使用權，顯示未來依然期望透過實體展會活動舉辦E3活動。

不過，目前美國娛樂軟體協會尚未公布E3 2021活動內容是否將作調整。

去年因為疫情影響，不少一線遊戲業者均選擇退出E3 2020展出活動，而美國娛樂軟體協會原本有意讓E3 2020展會活動改以線上形式舉辦，最終卻因為各個遊戲業者傾向轉為自行舉辦時間彈性較大的線上發表活動，使得E3 2020最終是以取消舉辦提前落幕。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

洛杉磯 直播 疫情

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