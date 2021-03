前亞馬遜遊戲串流高層 加入Unity擔任創意部門主管

過去曾任微軟Xbox部門副總,後續加入亞馬遜擔任娛樂裝置與服務副總裁的Marc Whitten,稍早確認加入Unity擔任資深副總裁暨創意部門總經理。

而在離開微軟之後,Marc Whitten也曾在音響品牌Sonos擔任產品長,並且推動打造Trueplay調音技術,以及Sonos著名喇叭產品Play:5研發,因此過去在娛樂相關產品硬體與軟體研發都有相當深厚經驗。

確定加入Unity,並且擔任創意部門總經理,預期將會藉由過去包含Xbox Live服務,以及在亞馬遜任職期間推動Luna串流遊戲服務經驗,讓未來Unity未來在遊戲等內容應用,將能有有更多應用可能性。

至於Marc Whitten加盟Unity的消息,其實在Unity日前公布新一季財報時,就已經由執行長John Riccitiello透露將會有來自亞馬遜高層加入,並且將協助Unity打造更多產品項目。

I'm just digging in at Unity of course, but it is so much fun seeing the amount of energy, passion, and creator/user love here. Some great insights on the current state of gaming as we observe it. #unity3d #gamedevelopment #gaminghttps://t.co/aqL2Ekza4M