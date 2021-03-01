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前亞馬遜遊戲串流高層 加入Unity擔任創意部門主管

聯合新聞網 / 楊又肇

過去曾任微軟Xbox部門副總，後續加入亞馬遜擔任娛樂裝置與服務副總裁的Marc Whitten，稍早確認加入Unity擔任資深副總裁暨創意部門總經理。

而在離開微軟之後，Marc Whitten也曾在音響品牌Sonos擔任產品長，並且推動打造Trueplay調音技術，以及Sonos著名喇叭產品Play:5研發，因此過去在娛樂相關產品硬體與軟體研發都有相當深厚經驗。

確定加入Unity，並且擔任創意部門總經理，預期將會藉由過去包含Xbox Live服務，以及在亞馬遜任職期間推動Luna串流遊戲服務經驗，讓未來Unity未來在遊戲等內容應用，將能有有更多應用可能性。

至於Marc Whitten加盟Unity的消息，其實在Unity日前公布新一季財報時，就已經由執行長John Riccitiello透露將會有來自亞馬遜高層加入，並且將協助Unity打造更多產品項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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