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《寶可夢》系列邁入25週年 公布《寶可夢 鑽石／珍珠》重製作品與新作

聯合新聞網 / 楊又肇

在《寶可夢》系列正式邁入25週年，寶可夢公司 (The Pokémon Company)稍早在25週年直播節目「Pokémon Presents」釋出特別紀念影片「Non-stop Adventure」完整內容，並且確認將在今年冬季推出《寶可夢 鑽石／珍珠》重製作品，並且將在明年推出系列新作《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，另外也公布《New 寶可夢隨樂拍》更具體資訊。

從1996年2月27日於日本推出遊戲軟體《寶可夢 紅／綠 (ポケットモンスター 赤・緑)》，《寶可夢》系列不僅成為日本境內吸引眾人遊玩遊戲，更進一步推廣至全球遊戲市場，甚至衍生不少遊戲文化、市場商機。在此次邁入25週年之際，寶可夢公司更透過特別紀念影片「Non-stop Adventure」回顧25週年以來的發展歷程。

而在此次直播節目中，寶可夢公司宣布將在今年冬季以過去推出的《寶可夢 鑽石／珍珠 (ポケットモンスターダイヤモンド・パール)》為基礎，將在Nintendo Switch平台推出重製作品《寶可夢 晶燦鑽石》與《寶可夢 明亮珍珠》，並且將重現原作故事內容，同時加入《寶可夢》系列易懂且容易上手的遊玩元素，讓玩家能在「神奧地區」進行探索。

至於遊戲作品將由曾參與《Pokémon HOME》製作的ILCA進行開發，並且由開發《寶可夢》系列作品的GAME FREAK遊戲製作人增田順一，以及 ILCA遊戲製作人植田祐一擔任開發總監。

此次新發表的《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，則是加入動作與角色扮演遊玩元素，並且融合《寶可夢》系列遊戲特色，將描述尚未有寶可夢訓練家，或是寶可夢聯盟等概念的過去時代故事，遊戲同樣會設定在《寶可夢 鑽石／珍珠》相同的「神奧地區」，玩家將可在此製作出屬於這個地區的第一本寶可夢圖鑑。

依照說明，《寶可夢傳說 阿爾宙斯》將呈現系列作品全新遊玩體驗，讓玩家能更貼近由寶可夢與人物角色所打造出的世界，至於遊戲預計會在2022年推出。

而針對預計在4月30日於Nintendo Switch平台推出的《New寶可夢隨樂拍》，在此次直播節目中也公布進一步的細節內容，包含可隨著時間不同捕捉不同生態畫面，或是透過道具與寶可夢進行互動，並且能透過探索意想不到地點挖掘寶可夢可能棲息地點，同時除了收集寶可夢圖鑑之外，玩家還可以針對拍攝的寶可夢照片進行後製。

此外，《New寶可夢隨樂拍》也支援透過網路連線分享，並且與全球玩家一同競爭得分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

寶可夢 鑽石 直播

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