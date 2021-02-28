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Sony傳於夏季開放PlayStation 5透過增加第二組SSD 擴充儲存容量

聯合新聞網 / 楊又肇

依照彭博新聞取得消息指出，Sony將會在今年夏季開放PlayStation 5透過內建M.2介面，讓玩家可以自行擴充儲存容量，同時也會針對主機內建風扇運作方式進行更新，讓散熱效率提升。

其實在PlayStation 5一開始設計時，就已經規劃可讓玩家自行擴充儲存容量的M.2插槽，相比微軟與Seagate合作採用特規設計的外接SSD，對許多玩家來說，M.2規格的SSD相對更容易取得，同時售價也可能因為市場競爭而日趨便宜。

不過，若要符合PlayStation 5使用要求的話，預期Sony日後也會提出相容規範，因此不見得所有支援PCIe 4.0規格的M.2 SSD都能用在PlayStation 5，主要還是得看Sony日後公布情況，以及各個SDD品牌產品實際測試結果。

以目前PlayStation 5內建SSD儲存容量為825GB，扣除部分系統資料佔用空間後，實際可用於存放遊戲內容的儲存空間僅剩667GB，以目前多數玩家偏好使用數位下載版遊戲內容而言，可能在短時間內就會被佔滿，因此透過M.2 SSD擴充儲存容量就顯得重要。

但如果要選擇更經濟實惠的方式，也能透過外接儲存硬碟方式存放下載遊戲，而且整體價格又更加便宜，只是就變成硬碟要以外接形式與PlayStation 5保持連接。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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