「State of Play」直播揭曉《袋狼大進擊》、《死亡回歸》等多款PS5新作

由Square Enix宣布將在PlayStation 5平台推出《Final Fantasy VII 重製版 Intergrade》消息，Sony在「State of Play」節目更宣布推出多款由旗下遊戲工作室及合作內容遊戲業者打造作品。

此次更新作品包含由芬蘭Housemarque團隊開發、PlayStation Studios發行的第三人稱動作射擊遊戲《死亡回歸》 (Returnal)，以及由Activision製作，預定3月12日於PlayStation 5平台推出強化版的《袋狼大進擊》系列最新作《袋狼大進擊4：時空之旅》，另外也包含由Steel Wool Studios製作、ScottGames發行的驚悚遊戲《佛雷迪的五夜驚魂：安全漏洞》 (Five Nights at Freddy's: Security Breach)。

至於曾經打造《赦免者》 (Absolver)的法國遊戲團隊Sloclap，也確定在PlayStation 5、PlayStation 4與Windows PC平台推出全新功夫體驗遊戲《師父》 (Sifu)，而《Deathloop》也是出最新「似曾相識」預告片。

《死亡回歸》 (Returnal)：

《袋狼大進擊4：時空之旅》 (Crash Bandicoot 4: It’s About Time)：

《佛雷迪的五夜驚魂：安全漏洞》 (Five Nights at Freddy's: Security Breach)：

《師父》 (Sifu)：

《Deathloop》：

《Knockout City》：

《Solar Ash 》：

《Oddworld: Soulstorm》：

《Kena: Bridge of Spirits》：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》