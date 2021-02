Square Enix將以《Final Fantasy VII》為基礎 推出Q版風格、大逃殺玩法手機遊戲

除了宣布推出《Final Fantasy VII 重製版 Intergrade》,Square Enix更宣布將在2022年推出以《Final Fantasy VII重製版》為基礎的Q版風格重製遊戲內容《Final Fantasy VII Ever Crisis》,並且將登上Android與iOS裝置。另外,Square Enix也計畫在2021年於手機平台推出以《Final Fantasy VII》為基礎的大逃殺遊戲,將以《Final Fantasy VII The First Soldier》為稱。

《Final Fantasy VII Ever Crisis》將以《Final Fantasy VII重製版》為基礎,並且透過Q版風格呈現,但在戰鬥部分則會延續《Final Fantasy VII重製版》等比例寫實風格,以及即時戰鬥模式。

除此之外,內容還會加入《Final Fantasy VII》系列衍生外傳內容,其中包含《Final Fantasy Advent Children》、《Final Fantasy Before Crisis》、《Final Fantasy Crisis Core》,以及《Final Fantasy Dirge of Cerberis》等故事。

而預計在2021年於Android、iOS裝置登場的大逃殺遊戲《Final Fantasy VII The First Soldier》,則是將時空背景設定在《Final Fantasy VII》故事30年前的米德嘉,讓玩家扮演神羅公司的菁英士兵,並且透過各種方式求取生存。



