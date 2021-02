Final Fantasy VII重製版 Intergrade新增忍者角色「尤菲」登場章節

除了宣布推出《Final Fantasy VII 重製版 Intergrade》,Square Enix更宣布將在2022年推出以《Final Fantasy VII重製版》為基礎的Q版風格重製遊戲內容《Final Fantasy VII Ever Crisis》,並且將登上Android與iOS裝置。另外,Square Enix也計畫在2021年於手機平台推出以《Final Fantasy VII》為基礎的大逃殺遊戲,將以《Final Fantasy VII The First Soldier》為稱。

2021-02-26 15:27