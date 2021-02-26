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Final Fantasy VII重製版 Intergrade新增忍者角色「尤菲」登場章節
在稍早恢復舉辦的PlayStation直播節目「State of Play」裡，Squre Enix宣布將先前已經在PlayStation 4平台推出的《Final Fantasy VII 重製版》 (Final Fantasy VII Remake)，藉由內容強化形式於PlayStation 5平台推出《Final Fantasy VII 重製版 Intergrade》，並且追加新忍者角色「尤菲」登場的全新章節。
《Final Fantasy VII 重製版 Intergrade》將以PlayStation 5硬體效能強化內容，包含3D材質表現、強化煙霧效果與光照效果，同時也加入提高畫質或以流暢度提升模式，並且加強內容讀取速率。
此外，在遊玩模式也加入經典模式的普通難度、照片模式，同時也加入新獎盃項目。
至於先前已經購買PlayStation 4平台版本的話，即可免費升級至PlayStation 5平台版本，同時也能沿用原本在PlayStation 4平台版本遊玩紀錄，但此次新增加的「尤菲」登場章節則採另外付費購買方式提供。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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