快訊

與巨人威脅共處？義大利埃特納火山的噴發日常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Qualcomm推出新款AR頭戴裝置參考設計 採用Snapdragon XR1運算平台

聯合新聞網 / 楊又肇

過去推出不少針對VR、XR頭戴裝置設計需求打造的參考設計後，Qualcomm宣布藉由Snapdragon XR1運算平台打造一款對應AR裝置設計需求的參考設計，藉此加快更多支援AR應用的頭戴裝置進入市場銷售，並且讓AR應用內容更為普及。

依照Qualcomm說明，此款參考設計將採用兩組由京東方提供、解析度為1080P的micro-OLED顯示螢幕，並且對應90Hz畫面更新率，並且搭配一組800萬畫素、支援影像防震設計的攝影鏡頭，以及兩組對應追蹤頭部與手勢動作的黑白鏡頭，並且可配合連接手機或PC裝置使用。

此款參考設計目前僅以Smart Viewer為稱，同時外型幾乎與一般太陽眼鏡相似，同時藉由配合連接手機或PC裝置進行分散式運算，將可降低眼鏡端約30%電力損耗，另外也是基於必須與外部運算裝置連接使用，因此Qualcomm僅在此款AR頭戴裝置參考設計配置Snapdragon XR1運算平台，而非後來推出的Snapdragon XR2運算平台

不過，藉由Snapdragon XR1運算平台進行裝置端前期運算，配合連接裝置端的運算使用模式，將能發揮更穩定的AR應用效果。為了進一步推動PC端的AR內容使用體驗，Qualcomm也宣布與微軟攜手合作，並且將旗下技術與微軟Azure MR服務平台整合，讓開發者能藉此打造更穩定的AR內容呈現效果。

目前Qualcomm已經與聯想、Nreal等廠商合作，例如聯想在今年CES 2021期間展示的ThinkReality A3，實際上就是藉由Snapdragon XR1運算平台打造，而過去與Qualcomm深度合作的Nreal也準備打造新款AR裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 穿戴裝置 AR

延伸閱讀

傳蘋果下月將發表新品 AirTags、iPad Pro正式亮相

NVIDIA收購Arm 微軟、Google與Qualcomm擔憂授權方式改變

高通揭曉第四代5G連網晶片Snapdragon X65、簡化版Snapdragon X62

高通以Snapdragon X65連網晶片 打造新一代固定無線接取平台

相關新聞

Sony證實著手打造新款VR頭戴裝置 將對應PlayStation 5使用

在過去有不少PlayStation VR 2的傳聞後，Sony終於對外證實已經投入新款VR頭戴裝置研發，同時也確定會對應PlayStation 5使用。

Qualcomm推出新款AR頭戴裝置參考設計 採用Snapdragon XR1運算平台

過去推出不少針對VR、XR頭戴裝置設計需求打造的參考設計後，Qualcomm宣布藉由Snapdragon XR1運算平台打造一款對應AR裝置設計需求的參考設計，藉此加快更多支援AR應用的頭戴裝置進入市場銷售，並且讓AR應用內容更為普及。

影展產業新方向 Fortnite遊戲中舉辦虛擬影展

繼舉辦虛擬演唱會大獲成功後，知名遊戲Fortnite（要塞英雄）舉辦了線上虛擬影展。在上週末舉辦了連續24小時的影展「Short Nite」，放映包含獲得奧斯卡、英國影藝學院獎和艾美獎等殊榮的短片，並開放所有玩家免費參加，這也讓外界討論這樣的方式是否能夠透過販售票券來盈利？

樂高與環球音樂合作打造的Vidiyo系列 讓你跟樂高人偶一起同框演出

除了在2019年8月推出的Hidden Side (幽靈秘境)系列採用擴增實境 (AR)技術，讓傳統樂高有不同玩法，在稍早宣布與環球音樂集團合作打造的Vidiyo系列，同樣也是應用擴增實境技術，藉此增加遊玩樂趣。

Activision、EA與Take-Two同樣獲得沙烏地阿拉伯王儲投資

繼SNK獲得沙烏地阿拉伯王儲旗下財團大筆投資後，目前包含Activision、EA與Take-Two在內三家遊戲業者也獲得總額達33億美元投資。

任天堂不認同微軟、Sony持續對外收購遊戲工作室的作法

相較微軟、Sony持續藉由收購外部遊戲工作室，藉此擴大旗下遊戲陣容的作法，任天堂顯然不認同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。