Qualcomm推出新款AR頭戴裝置參考設計 採用Snapdragon XR1運算平台

過去推出不少針對VR、XR頭戴裝置設計需求打造的參考設計後，Qualcomm宣布藉由Snapdragon XR1運算平台打造一款對應AR裝置設計需求的參考設計，藉此加快更多支援AR應用的頭戴裝置進入市場銷售，並且讓AR應用內容更為普及。

依照Qualcomm說明，此款參考設計將採用兩組由京東方提供、解析度為1080P的micro-OLED顯示螢幕，並且對應90Hz畫面更新率，並且搭配一組800萬畫素、支援影像防震設計的攝影鏡頭，以及兩組對應追蹤頭部與手勢動作的黑白鏡頭，並且可配合連接手機或PC裝置使用。

此款參考設計目前僅以Smart Viewer為稱，同時外型幾乎與一般太陽眼鏡相似，同時藉由配合連接手機或PC裝置進行分散式運算，將可降低眼鏡端約30%電力損耗，另外也是基於必須與外部運算裝置連接使用，因此Qualcomm僅在此款AR頭戴裝置參考設計配置Snapdragon XR1運算平台，而非後來推出的Snapdragon XR2運算平台。

不過，藉由Snapdragon XR1運算平台進行裝置端前期運算，配合連接裝置端的運算使用模式，將能發揮更穩定的AR應用效果。為了進一步推動PC端的AR內容使用體驗，Qualcomm也宣布與微軟攜手合作，並且將旗下技術與微軟Azure MR服務平台整合，讓開發者能藉此打造更穩定的AR內容呈現效果。

目前Qualcomm已經與聯想、Nreal等廠商合作，例如聯想在今年CES 2021期間展示的ThinkReality A3，實際上就是藉由Snapdragon XR1運算平台打造，而過去與Qualcomm深度合作的Nreal也準備打造新款AR裝置。

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