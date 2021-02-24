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Sony證實著手打造新款VR頭戴裝置 將對應PlayStation 5使用
在過去有不少PlayStation VR 2的傳聞後，Sony終於對外證實已經投入新款VR頭戴裝置研發，同時也確定會對應PlayStation 5使用。
依照Sony說明，新款VR頭戴裝置將會在解析度、視野範圍，以及追蹤靈敏度與操作互動有所提升，甚至僅需透過單一線路就能與PlayStation 5連接使用，大幅降低安裝困難度。
此外，Sony也確認配合新款VR頭戴裝置打造全新操作控制配件，其中將會加入DualSense使用特性，並且更符合人體工學使用模式，或許在外型設計也不會延用PlayStation Move控制器造型。
而由於目前仍處於開發階段，因此Sony表示新款VR頭戴裝置並不會趕在2021年內推出，同時也尚未確認正式產品名稱，但此時透露著研發新款VR頭戴裝置，更代表Sony尚未放棄VR內容應用市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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