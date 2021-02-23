影展產業新方向 Fortnite遊戲中舉辦虛擬影展

繼舉辦虛擬演唱會大獲成功後，知名遊戲Fortnite（要塞英雄）舉辦了線上虛擬影展。在上週末舉辦了連續24小時的影展「Short Nite」，放映包含獲得奧斯卡、英國影藝學院獎和艾美獎等殊榮的短片，並開放所有玩家免費參加，這也讓外界討論這樣的方式是否能夠透過販售票券來盈利？

Indie Wire報導，疫情導致各大實體場館、電影院被迫關閉，而在全球擁有3.5億玩家的知名遊戲「Fortnite（要塞英雄）」成為容量最大的場館，在去年就因為舉辦饒舌歌手Travis Scott的虛擬演唱會，吸引超過千萬流量而引發話題，也讓演唱會業界、電影產業以及影展業都紛紛重視虛擬線上活動的可行性。

上週末，Fortnite首度舉辦線上虛擬影展「Short Nite」，連續24小時播放12部獲獎的短片，玩家可以免費入場參加，放映的電影包括《Bench》、《Making Moves》、《Rollin Wild》、《Car Park》等，這樣的舉辦模式也引發影展業界的注意。雖然該影展是透過玩家在遊戲內購買裝備或者道具來盈利，但若由正式的影展來舉辦，是否能透過販售票券和周邊商品來獲利，也是業界熱議的重點。

The Verge報導，從遊戲平台舉辦影展，除了可以有機會觸及龐大的潛在觀眾，也有機會將影展推向一般觀眾，因為過去影展總會給人太過藝術或者難以接近的印象。

Fortnite母公司Epic Game發言人在採訪中表示，Fortnite是一款有社交性質的遊戲，除了讓玩家單純購買道具闖關任務，也希望和影視界、音樂界展開更多跨界合作，透過舉辦大型活動，吸引更多玩家，也可以推動因為疫情停擺的現場活動產業。

該遊戲雖然號稱免費遊玩，但玩家小額付費購買道具、解鎖新關卡等，累計起來也為Fortnite在2019年和2020年總共賺進10億美金。

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