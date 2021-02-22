樂高與環球音樂合作打造的Vidiyo系列 讓你跟樂高人偶一起同框演出

除了在2019年8月推出的Hidden Side (幽靈秘境)系列採用擴增實境 (AR)技術，讓傳統樂高有不同玩法，在稍早宣布與環球音樂集團合作打造的Vidiyo系列，同樣也是應用擴增實境技術，藉此增加遊玩樂趣。

不過，跟Hidden Side系列不一樣的地方，在於Vidiyo系列比較著重於透過手機拍攝實體樂高人偶與特殊磚之後，即可在手機App內編輯創作MV短片內容，並且透過手機進行分享，或是上傳至樂高服務存放。

在操作過程中，使用者可以選擇4公分、1.2公尺或5公尺的虛擬樂高人偶，同時透過尺寸為2 x 2設計的特殊磚，即可加入各種影片風格、特效，以及音樂效果與動作，音樂部分則由環球音樂集團提供約30首授權歌曲。

Vidiyo系列首波會推出包含6款對應不同音樂風格樂高人偶的「Beatbox」組，以及包含隨機收錄舞者樂高人偶 (總計12款)的「Bandmates」組，其中「Beatbox」組將以19.99美元價格銷售，而「Bandmates」組則以4.99美元價格銷售，預計從3月1日上市。

由於所有操作都是在手機App內操作，因此樂高人偶部分其實只有一開始提供掃描使用，其餘狀態就是作為擺飾用途為主，似乎也很難跟其他樂高系列合併，但由於可以讓使用者跟樂高一起同框演出，似乎也能帶來不少樂趣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》