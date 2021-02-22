Activision、EA與Take-Two同樣獲得沙烏地阿拉伯王儲投資

繼SNK獲得沙烏地阿拉伯王儲旗下財團大筆投資後，目前包含Activision、EA與Take-Two在內三家遊戲業者也獲得總額達33億美元投資。

依照彭博新聞報導指稱，在一份向美國證券交易委員會 (SEC)遞交文件顯示，沙爾曼國王第八王子穆罕默德‧本‧沙爾曼 (Mohammed Bin Salman)透過公共投資基金在2020年先後針對美國遊戲業者Activision、EA與Take-Two進行投資，累積金額達33億美元。

依照文件顯示，在向Activision投資部分為14億美元，EA則是以11億美元投資，而Take-Two則獲得8.26億美元。

而在去年時，穆罕默德‧本‧沙爾曼也透過名下設立非營利組織米斯克財團所屬遊戲公司EGDC收購SNK旗下約33.3%股權，同時也計畫額外收購17.7%股權，藉此取得SNK過半持股比例，並且成為最大投資者。

再次傳出穆罕默德‧本‧沙爾曼投資三家美國著名遊戲業者，顯然對於遊戲產業投資有相當高的興趣。

▲沙爾曼國王第八王子穆罕默德‧本‧沙爾曼 (Mohammed Bin Salman)

不過，從另一個角度來看，穆罕默德‧本‧沙爾曼實際上也是看重遊戲產業發展潛能，並且期望藉由投資遊戲業者，藉此改變過往沙烏地阿拉伯高度仰賴石油產能推動經濟的情況，特別在目前環保意識高漲，全球開始推動再生能源與電動車使用的趨勢下，顯然也必須改變傳統經濟運作模式。

除了投資遊戲業者，穆罕默德‧本‧沙爾曼也曾在2016年透過主權財富基金形式，以35億美元收購Uber股權，甚至也以4億美元投資Uber創辦人Travis Kalanick後續成立的共享廚房服務CloudKitchens。

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