任天堂不認同微軟、Sony持續對外收購遊戲工作室的作法

相較微軟、Sony持續藉由收購外部遊戲工作室，藉此擴大旗下遊戲陣容的作法，任天堂顯然不認同。

在近期接受日經新聞訪談時，任天堂社長古川俊太郎表示不會盲目對外收購遊戲工作室，同時也不認為這樣的作法能提高遊戲遊玩品質，即便目前手上擁有超過94億美元可挪用資金，將不會選擇透過收購外部工作室來擴展旗下遊戲陣容。

依照古川俊太郎說明，任天堂會在必要時候投資，但前提會是以提高娛樂內容價值為目的，而非只是增加遊戲資產規模。意味相比微軟、Sony近年持續對外收購遊戲工作室，藉此增加旗下平台獨占遊戲內容的作法，任天堂依然會維持原本以打造有趣、可玩性更高的遊戲內容為主。

不過，近年來除了以旗下《瑪利歐》、《薩爾達》等遊戲資產創造新內容，任天堂其實也開始嘗試不同發展模式，例如跨入手機遊戲市場，並且擴大外部實體合作，例如與Levi's服飾聯名合作、授權樂高製作新產品，或是攜手環球影城打造全新遊樂設施「超級任天堂世界」，但在遊戲內容也開始嘗試與其他遊戲業者合作。

另一方面，古川俊太郎也表示將持續為玩家提供全新娛樂形式，同時也表示未來將因應市場需求持續推出新遊戲硬體，但並未透露具體細節。

而針對手機遊戲市場持續蓬勃發展，市場對於家用主機遊玩需求相對降低的情況，古川俊太郎表示任天堂的看法反而是「遊戲人口增大」，實際上是帶來更大發展機會，因此未來依然會依循過去挽救任天堂危機的第三任社長山內溥提出「遊戲是否有趣，其實與硬體效能無關」理念，繼續創造發揮更高遊玩價值的遊戲產品，藉此吸引更多玩家青睞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》