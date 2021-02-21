聽新聞
test
0:00 / 0:00
原《幻想水滸傳》製作成員開發 《百英雄傳》將登上任天堂下一款主機平台
遊戲發行商505 Games在去年7月透過Kickstarter集資方式，並且在首日便達成目標金額的日系角色扮演遊戲《百英雄傳 (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)》，確定將在Windows PC、PlayStation 4、Xbox One、PlayStation 5、Xbox Series X，以及任天堂下一款主機平台推出。
《百英雄傳》將由東京遊戲開發商Rabbit & Bear Studios打造，並且由505 Games發行，其中更由曾經參與經典日系角色扮演遊戲《幻想水滸傳》製作成員，包含村山吉隆、河野純子、小牟田修、村上純一等共同製作。
遊戲將採用2.5D視角形式遊玩，並且搭配傳統6格戰鬥系統，搭配2D與3D圖像結合方式呈現，同時涵蓋超過100名登場角色，以及日系角色扮演遊戲特有的冒險元素。
而與505 Games合作推出《百英雄傳》，遊戲製作人村山吉隆認為也代表經典日系角色扮演遊戲再次回歸市場，並且希望能在眾多角色扮演遊戲中再次吸引更多玩家目光。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言