原《幻想水滸傳》製作成員開發 《百英雄傳》將登上任天堂下一款主機平台

遊戲發行商505 Games在去年7月透過Kickstarter集資方式，並且在首日便達成目標金額的日系角色扮演遊戲《百英雄傳 (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)》，確定將在Windows PC、PlayStation 4、Xbox One、PlayStation 5、Xbox Series X，以及任天堂下一款主機平台推出。

《百英雄傳》將由東京遊戲開發商Rabbit & Bear Studios打造，並且由505 Games發行，其中更由曾經參與經典日系角色扮演遊戲《幻想水滸傳》製作成員，包含村山吉隆、河野純子、小牟田修、村上純一等共同製作。

遊戲將採用2.5D視角形式遊玩，並且搭配傳統6格戰鬥系統，搭配2D與3D圖像結合方式呈現，同時涵蓋超過100名登場角色，以及日系角色扮演遊戲特有的冒險元素。

而與505 Games合作推出《百英雄傳》，遊戲製作人村山吉隆認為也代表經典日系角色扮演遊戲再次回歸市場，並且希望能在眾多角色扮演遊戲中再次吸引更多玩家目光。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》