《鬥陣特攻2》將延續前作英雄角色、成就與地圖 增加新玩法

雖然並未在開幕式中公布新消息，但暴雪娛樂在BlizzConline開幕活動結束後，公布更多《鬥陣特攻2》相關內容。

其中，原本在《鬥陣特攻》的英雄成就、戰利品收藏都能延續在《鬥陣特攻2》使用，同時也延續《鬥陣特攻》多名英雄角色、地圖與遊玩模式，並且加入全新英雄角色，例如此次公布的新英雄「Sojourn」，另外也加入全新地圖「羅馬 (Rome)」及「紐約市 (New York City)」。

在PvP遊玩模式中，將會加入以「角色被動 (Role Passives)」為稱的被動能力，例如在坦克型英雄可獲得傷害減免，以及在受傷時可累積絕招能量，輸出型英雄則可提高移動速度，而輔助型英雄則可在未受傷情況下，累積一段時間即可自動恢復體力。

另外，《鬥陣特攻2》無論在視覺、動畫與音效都有明顯提升，例如槍械聲會在不同場景有不同表現，同時攻擊時的動畫效果也有改善。而遊戲中也將加入「英雄任務」、「故事任務」，讓玩家有不同遊玩體驗，並且能透過天賦系統自訂英雄技能。

而「麥卡利」、「法拉」、「奪命女」、「死神」四名英雄外觀也有所調整，與前作有些不同。

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