《暗黑破壞神4》增加俠盜職業與PvP遊玩要素 強化畫面表現

在以全線上形式舉辦的BlizzConline中，暴雪娛樂宣布將在《暗黑破壞神4》內加入全新職業—俠盜。

俠盜職業特色為行動迅速、出手俐落，並且知曉各類知識與技術，玩家可以透過此職業進行背刺、射擊，或是使用陷阱造成傷害等方式攻擊敵人，此外也能毒藥、暗影魔法或獨門技巧強化戰鬥能力。

另外，玩家也能自訂俠盜職業角色外觀、背景與角色流派，而近戰武器可選擇使用劍或匕首，遠程武器則可選擇弓箭或十字弓，並且能藉由俠盜敏捷移動特色，在短時間內縮短敵人與自己的距離。

目前《暗黑破壞神4》尚未公開遊戲上市時程，但暴雪娛樂在此次BlizzConline期間則是透露更多遊戲相關資訊，包含將武器、裝備與地區結合，讓玩家可在不同地區探索時取得不同特色武器，藉此強化遊戲沉浸感，同時也將藉由開放世界架構設計，讓《暗黑破壞神4》裡的聖休亞瑞變得更宏偉。

此外，在遊戲也採用俯仰視角，並且讓玩家在動作操作有更多變化，例如可越過斷崖前往過去無法到達地點，另外在遊戲中也保留營地概念設計，讓玩家能前往更多傳送地點。

而此次在遊戲中也加入PvP遊玩要素，讓玩家能在遊戲中與其他隊友變成反目成仇的敵人，例如在遊戲中蒐集的恨意碎片，在淨化後即可變成貨幣，但在淨化過程則有可能被其他玩家掠奪，而若玩家在掠奪過程中順利生存，則可獲得額外獎勵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》