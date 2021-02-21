快訊

雲嘉西濱2死8傷慘重連環車禍肇因濃霧？ 氣象局回應了

雪山翠池千年玉山圓柏樹下升火 網批根本不配上山

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《暗黑破壞神4》增加俠盜職業與PvP遊玩要素 強化畫面表現

聯合新聞網 / 楊又肇

在以全線上形式舉辦的BlizzConline中，暴雪娛樂宣布將在《暗黑破壞神4》內加入全新職業—俠盜。

俠盜職業特色為行動迅速、出手俐落，並且知曉各類知識與技術，玩家可以透過此職業進行背刺、射擊，或是使用陷阱造成傷害等方式攻擊敵人，此外也能毒藥、暗影魔法或獨門技巧強化戰鬥能力。

另外，玩家也能自訂俠盜職業角色外觀、背景與角色流派，而近戰武器可選擇使用劍或匕首，遠程武器則可選擇弓箭或十字弓，並且能藉由俠盜敏捷移動特色，在短時間內縮短敵人與自己的距離。

目前《暗黑破壞神4》尚未公開遊戲上市時程，但暴雪娛樂在此次BlizzConline期間則是透露更多遊戲相關資訊，包含將武器、裝備與地區結合，讓玩家可在不同地區探索時取得不同特色武器，藉此強化遊戲沉浸感，同時也將藉由開放世界架構設計，讓《暗黑破壞神4》裡的聖休亞瑞變得更宏偉。

此外，在遊戲也採用俯仰視角，並且讓玩家在動作操作有更多變化，例如可越過斷崖前往過去無法到達地點，另外在遊戲中也保留營地概念設計，讓玩家能前往更多傳送地點。

而此次在遊戲中也加入PvP遊玩要素，讓玩家能在遊戲中與其他隊友變成反目成仇的敵人，例如在遊戲中蒐集的恨意碎片，在淨化後即可變成貨幣，但在淨化過程則有可能被其他玩家掠奪，而若玩家在掠奪過程中順利生存，則可獲得額外獎勵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪

延伸閱讀

BZ 21／經典重製《暗黑破壞神2：獄火重生》公開！ 將推主機版可與PC共享存檔

BZ 21／《暗黑破壞神4》公開新職業「俠盜」角色流派隨你定義

賣少年1500元彩虹菸 判刑8年

賣6支彩虹菸給16歲少年 含第3級毒品遭判刑8年

相關新聞

任天堂不認同微軟、Sony持續對外收購遊戲工作室的作法

相較微軟、Sony持續藉由收購外部遊戲工作室，藉此擴大旗下遊戲陣容的作法，任天堂顯然不認同。

原《幻想水滸傳》製作成員開發 《百英雄傳》將登上任天堂下一款主機平台

遊戲發行商505 Games在去年7月透過Kickstarter集資方式，並且在首日便達成目標金額的日系角色扮演遊戲《百英雄傳 (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes)》，確定將在Windows PC、PlayStation 4、Xbox One、PlayStation 5、Xbox Series X，以及任天堂下一款主機平台推出。

《鬥陣特攻2》將延續前作英雄角色、成就與地圖 增加新玩法

雖然並未在開幕式中公布新消息，但暴雪娛樂在BlizzConline開幕活動結束後，公布更多《鬥陣特攻2》相關內容。

終極重製版《暗黑破壞神2：獄火重生》 將於下半年推出

暴雪娛樂在BlizzConline線上活動宣布，包含經典作品《暗黑破壞神2》與《毀滅之王》資料片的終極重製版《暗黑破壞神2：獄火重生》，將會在今年下旬推出，分別提供Windows PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4與Nintendo Switch等平台版本。

《暗黑破壞神4》增加俠盜職業與PvP遊玩要素 強化畫面表現

在以全線上形式舉辦的BlizzConline中，暴雪娛樂宣布將在《暗黑破壞神4》內加入全新職業—俠盜。 3711

《爐石戰記：貧瘠之地》將換上135張全新卡牌 新增傭兵戰隊遊玩模式

《爐石戰記》在此次BlizzConline公布更新內容，包含加入增加135張全新卡牌設計的《貧瘠之地》，並且加入全新單人競技遊戲模式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。