終極重製版《暗黑破壞神2：獄火重生》 將於下半年推出

暴雪娛樂在BlizzConline線上活動宣布，包含經典作品《暗黑破壞神2》與《毀滅之王》資料片的終極重製版《暗黑破壞神2：獄火重生》，將會在今年下旬推出，分別提供Windows PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4與Nintendo Switch等平台版本。

除了收錄《暗黑破壞神2》與《毀滅之王》資料片內容，《暗黑破壞神2：獄火重生》將加入高畫質3D設計，以及支援Dolby 7.1環繞音效。

依照暴雪娛樂說明，此次更新不僅將經典的2D圖形改為現代化的3D物理渲染畫面，同時也加入動態光線特效，並且將動畫及法術特效重新製作，最高支援4K解析度顯示，另外包含全長27分鐘過場動畫，以及聲音內容也均重新打造。

不過，暴雪娛樂仍在《暗黑破壞神2：獄火重生》保留經典版本呈現模式，讓玩家可以自行切換。

至於收錄職業則包含亞馬遜女戰士、野蠻人、死靈法師、聖騎士、魔法使，以及在《毀滅之王》資料片登場的刺客和德魯伊，玩家可以自由打造專屬遊戲角色，並且選擇不同的技能和天賦流派，並且製作、鑲嵌物品，以及收集完整的裝備套裝、取得特殊的武器和防具、組合不同符文等。

同時內容將收錄原版《暗黑破壞神2》劇情戰役總計四個章節，以及《毀滅之王》資料片提供的第五章節內容。

此外，暴雪娛樂也確定《暗黑破壞神 2：獄火重生》是與Vicarious Visions工作室共同打造，預計在今年下旬推出Windows PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4，以及Nintendo Switch等平台版本，並且支援跨平台進度共享功能，藉此在不同平台繼續原本的角色，以及原本遊戲進度與內容。

目前暴雪娛樂即將準備透過官網開放報名參與Windows PC版本的Technical Alpha測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》