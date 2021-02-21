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《爐石戰記：貧瘠之地》將換上135張全新卡牌 新增傭兵戰隊遊玩模式

聯合新聞網 / 楊又肇

《爐石戰記》在此次BlizzConline公布更新內容，包含加入增加135張全新卡牌設計的《貧瘠之地》，並且加入全新單人競技遊戲模式

—傭兵戰隊。

在《貧瘠之地》更新後，包含新增及曾推出的卡牌數量將有235張，並且取代基本與經典系列卡牌。不過，經典規則遊玩版本依然會保留，讓玩家能以2014年推出《爐石戰記》時的原始卡牌進行對戰。

而此次新增加的135張卡牌，將以《魔獸世界》背景源頭的遊戲角色與故事劇情汲取靈感。

至於此次增加的全新單人競技遊戲模式─傭兵戰隊，則可召集艾澤拉斯最厲害的英雄與反派組成隊伍，並且加以升級、戰鬥。同時，透過完成隨機生成的 Roguelike關卡，傭兵角色將可透過經驗值升級、裝備加入新技能，並且讓威力更加強大。

傭兵戰隊模式預計於今年下旬推出，具體細節將會在後續公布。

目前玩家將可預購《貧瘠之地》兩款組合包，分別如下：

．《貧瘠之地》英雄典藏大禮包 (售價新台幣2390元)，內含85包《貧脊之地》卡牌包 (其中五包為黃金卡牌包)、兩張隨機傳說金卡、哈繆爾．符文圖騰卡背與英雄頭像、《爐石戰記：英雄戰場》特殊獎勵 (持續至下一部資料片推出為止)。

．《貧瘠之地》預購超值禮盒 (售價新台幣1490元)，內含60包《貧脊之地》卡牌包、兩張隨機傳說卡牌和哈繆爾．符文圖騰卡背。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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