《魔獸世界：經典版》開啟《燃燒的遠征》2.0版本今年內開放

暴雪娛樂在以全線上形式舉辦的BlizzConline宣布，將在《魔獸世界：經典版》開啟《燃燒的遠征》2.0版本。

依照暴雪娛樂說明，《燃燒的遠征》2.0版本將在今年內推出，並且會在近期內釋出、beta版本測試，同時將區分5個階段推出額外內容，目前規劃如下，但仍有可能變動：

．第1階段：卡拉贊、戈魯爾之巢和瑪瑟里頓的巢穴團隊副本開放

．第2階段：毒蛇神殿洞穴、風暴要塞和競技場第1賽季

．第3階段：海加爾、黑暗神廟和競技場第2賽季

．第4階段：祖阿曼和競技場第3賽季

．第5階段：太陽之井和競技場第4賽季

而在遊戲中，將能重新體驗當年遊玩《燃燒的遠征》的感受，同時也會開放薩滿、聖騎士兩種職業，以及包含血精靈與德萊尼兩種新種族，另外也會加入珠寶學等專業技能，並且將等級提升至70級，在PvP與陣營平衡部分也重新做了調整。

同時，遊戲開發團隊表示會因應時空背景不同，將會調整過去版本曾經存在的錯誤，但也會為了讓玩家找回過往遊玩體驗，因此會將部分經典錯誤情況「保留」。

另外，針對只想在《魔獸世界：經典版》遊玩的玩家，暴雪娛樂將提供付費升級服務，但每個帳號僅限一次，同時無法用於血精靈或德萊尼種族角色，另外升級後的角色僅能在《魔獸世界：經典版》使用，而無法用於後續資料片內容，例如此次釋出的《燃燒的遠征》2.0版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》