《魔獸世界：暗影之境》全新大型更新版本「統御之鏈」揭曉
在稍早以全線上舉辦的BlizzConline中，暴雪娛樂正式揭曉《魔獸世界：暗影之境》全新大型更新版本「統御之鏈 (Chains of Domination)」內容細節，以及可挑戰10名首領的全新副本「統御聖所 (Sanctum of Domination)」。
在即將推出的《魔獸世界：暗影之境》首次大型內容更新《統御之鏈》中，玩家會進一步進入閻獄之主充滿絕望的恐怖深淵，試圖了解他種種邪惡陰
謀背後的真相。
玩家將在古老秘密之都「柯西亞」尋找答案，並且進行全新任務和戶外活動，同時也將與琪瑞安、暗夜妖精、死靈領主及汎希爾四大誓盟開始團結合作，另外也能穿上全新誓盟造型防具套裝，以及全新座騎與寵物，更可解鎖四大誓盟地盤的飛行資格。
同時，玩家也能在全新大型地城—帷幕市集「塔扎維」集隊友前往八名首領的傳奇難度大型地城探索異域物品和珍奇生物，另外也包含可挑戰10名首領的全新副本「統御聖所」。
而在此次開幕活動中，暴雪娛樂也公布全新宣傳影片「王之哀傷」，並且展示後續劇情。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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