收錄三款暴雪娛樂經典街機遊戲的《暴雪遊樂場典藏系列》正式推出

在以全線上形式舉辦的BlizzConline中，暴雪娛樂宣布將推出支援13種語言的《暴雪遊樂場典藏系列》，預計在Nintendo Switch、PlayStation 4、Xbox One，以及Windows PC平台上的Battle.net服務上推出。

《暴雪遊樂場典藏系列》將收錄《失落的維京人》、《搖滾賽車》、《黑色荊棘》在內三款暴雪娛樂經典街機遊戲，除了可讓玩家體驗經典遊戲樂趣，更加入倒轉、存檔、讀檔、展覽館等新功能，並且加入16:9顯示比例設計。

暴雪娛樂總裁J.Allen Brack表示，不只讓這些懷舊經典作品重返推出，同時也替每一款遊戲增加全新特色，讓遊戲體驗更加有趣。

《暴雪遊樂場典藏系列》預計登上Nintendo Switch、PlayStation 4、Xbox One，以及Windows PC平台上的Battle.net服務，並且可透過相容模式於PlayStation 5、Xbox Series X|S平台遊玩。

此外，在歡慶暴雪30週年的歡慶典藏版組合包中，同時也會收錄《暴雪遊樂場典藏系列》，而對應家用主機板本的《暴雪30週年慶典合集》也從即日起推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》