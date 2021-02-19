《戰國無雙5》確定夏季登上Nintendo Switch等平台
在稍早以預錄播放的「Nintendo Direct 2021.2.18」直播內容中，光榮特庫摩 (KOEI TECMO)確認將推出《戰國無雙》系列新作《戰國無雙5》。
《戰國無雙5》將延續過往系列作品遊玩模式，並且對應《無雙》系列以一抵百的爽快戰鬥模式，並且由鯉沼久史擔任遊戲製作人。
目前登場人物確認會有織田信長、明智光秀等著名日本戰國武將，但具體登場人物細節還要等光榮特庫摩後續公布。
遊戲預計在今年夏季登場，除了將會推出Nintendo Switch版本，同時也會登上PlayStation 4、Steam等平台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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