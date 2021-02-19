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《漆彈大作戰》中文名改為《斯普拉遁》 預計2022年推出第三款作品

聯合新聞網 / 楊又肇

過去以《漆彈大作戰 (Splatoon)》名稱推出，目前將中文翻譯名稱調整為《斯普拉遁》的系列作品，稍早在任天堂預錄直播節目「Nintendo Direct 2021.2.18」中宣布，將在2022年推出第三款遊戲作品，並且加入中文介面。

此為系列作品首度加入中文介面選項，同樣在Nintendo Switch平台推出，並且以過往4對4形式遊玩，並且以墨汁塗抹面積佔地方式決勝。

不過，此次則是加入從半空中即可開始比賽的「魷魚生成」等可改變賽局動作，另外角色設計也有些不同，並且加入弓箭類武器。而此次遊戲地點則處於荒蕪沙漠地帶的「尚興地區」，並且以遍佈混雜街道的「蠻頹鎮」作為中心。

《斯普拉遁3》將會在2022年發售，但目前尚未公布具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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