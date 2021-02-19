《薩爾達傳說 禦天之劍HD》將於7/16推出 《曠野之息》續作消息準備公布

任天堂在此次預錄直播節目「Nintendo Direct 2021.2.18」宣布，將在今年7月16日於Nintendo Switch平台推出《薩爾達傳說 禦天之劍HD》，同時也將推出特殊版本的Joy-Con控制器。此外，任天堂與光榮特庫摩也將針對《薩爾達無雙 災厄啟示錄》推出追加內容「擴充票」，即日起開始接受預約。

《薩爾達傳說 禦天之劍HD》是移植自過去慶祝《薩爾達傳說系列25週年，在Nintendo Wii推出能以Wii遙控器與雙節棍控制器體感遊玩的《薩爾達傳說：天空之劍》，而此次在Nintendo Switch推出移植作品，不僅維持原本體感玩法，更加入純按鍵操作玩法，即便使用者透過不具Joy-Con控制器設計的Nintendo Switch Lite也能順利遊玩。

同時，移植版本更強化畫面更新率表現，更過60fps更新率設計讓操作更流暢，並且以右手Joy-Con當作劍，左手Joy-Con當作盾，或是透過雙手同時操作模擬射箭。在操作過程中，同時也加入可從空中慢慢緩降的飛行披肩、可抓牆攀爬、或是透過消耗精力進行奔跑衝刺等操作。

由於故事提及大師之劍 (Master Sword)誕生故事，因此也讓更多玩家了解《薩爾達傳說》系列故事起源。

配合此次作品推出，任天堂也打造新款以大師之劍、海利亞盾為造型的Joy-Con左右控制器，預計會在7月16日隨著遊戲一同推出。

除了揭曉《薩爾達傳說 禦天之劍HD》上市消息，任天堂也透露將會在今年內公布《薩爾達傳說 曠野之息》續作消息。

另外，任天堂也與光榮特庫摩共同宣布，將針對《薩爾達無雙 災厄啟示錄》推出追加內容「擴充票」，並且即日起開始接受預約，預計會在今年6月底推出第一波更新，11月底則會推出第二波更新內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》