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蘋果、Hulu有意以WeWork先後發展拍攝電視劇與紀錄片內容

聯合新聞網 / 楊又肇

除了近期傳出Netflix將拍攝以GameStop股票交易之亂為主題的原創電影，相關消息也指稱蘋果有意以WeWork先後發展拍攝電視劇，而Hulu則似乎準備將WeWork從初期發展、募資到後來發展情況拍攝紀錄片

依照消息指稱，蘋果計畫以WeWork故事拍攝的電視劇將會以《WeCrashed》為稱，而此部電視劇實際源自在Podcast服務Wondery上架的6集節目《WeCrashed： The Rise and Fall of WeWork》，內容就是講述WeWork從一開始興盛發展，到後來上市失利的過程。

至於演出成員將包含曾演出《自殺突擊隊：集結》、《蝙蝠俠》、《史奈德剪輯版正義聯盟》等電影的Jared Leto，以及曾演出《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》系列、《黑暗騎士：黎明昇起》等電影的Anne Hathaway，分別將飾演WeWork共同創辦人Adam Neumann與其妻子Rebekah Neumann，並且將由電視劇《辦公室瘋雲 (The Office)》編劇Lee Eisenberg，以及合作夥伴分別擔任共同編劇與製作。

另外，由Hulu出資拍攝的原創紀錄片，則會以WeWork發展與共同創辦人Adam Neumann故事為主軸，並且以《WeWork： Or The Making and Breaking of a $47 Billion Unicorn》作為紀錄片名稱，預計會在今年4月2日於Hulu平台播放，將由曾獲奧斯卡金像獎最佳紀錄短片提名的Jed Rothstein擔任紀錄片導演，分別由Campfire、富比士與Olive Hill Media等單位共同製作。

在Hulu出資拍攝原創紀錄片內容中，將回顧WeWork創辦以來的歷史，內容與諸多記者、專家，以及前WeWork高層進行訪談，並且透過詳實採訪內容描繪WeWork風險投資泡沫化歷程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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