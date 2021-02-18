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專利顯示動視暴雪可能準備打造一款活用手機定位的遊戲
動視暴雪近期在美國專利與商標局遞交一項與GPS定位應用相關的遊戲設計專利，或許有可能準備打造一款活用手機定位的遊戲內容。
依照此項在2月11日遞交、名為「Gps Seed For Game Play」的設計專利，顯示動視暴雪將在遊戲內容中活用GPS定位功能，藉此讓手機遊戲能依照玩家所處地點提供不同遊玩體驗與內容。
目前有越來越多遊戲活用手機內計GPS定位功能，藉此讓玩家能藉由走動探索遊戲世界，並且挖掘不同內容，例如Niantic推出的《Pokémon GO》便利用GPS定位追蹤玩家所在位置，同時透過玩家所在位置計算行走距離，或是讓玩家可捕捉不同寶可夢角色。
不過，目前動視暴雪並未透露是否將以此項設計專利打造遊戲作品，同時從目前全球各地受到新型冠狀病毒疫情影響，顯然也不適合在此時推出運用GPS定位功能的遊戲內容，因此動視暴雪有可能只是先申請註冊設計專利，並不一定會應用在近期推出遊戲。
在此之前，動視暴雪也曾申請註冊可在遊戲中應用擬真臉部表情的設計專利，另外也包含諸如擴增實境等虛擬視覺技術應用設計，但稍早則是讓此次結合GPS技術應用的設計內容可取得專利。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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