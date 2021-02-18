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微軟開始測試網頁版xCloud串流遊戲 目前僅限Chrome、Edge瀏覽器

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自The Verge網站)
▲(圖／擷自The Verge網站)

目前已經包含在Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案，並且提供Xbox遊戲主機、Android裝置與Windows PC裝置使用的Project xCloud串流遊戲服務，微軟近期已經開始著手測試藉由瀏覽器運作的網頁版內容。

目前網頁版內容僅限以Google Chrome瀏覽器，以及透過Chromium架構打造的新版Microsoft Edge瀏覽器連接使用，同時實際操作模式幾乎與Xbox、Android或Windows PC版本相同，但仍無法確認目前透過網頁版內容執行遊戲所支援解析度規格。

其他功能如遊戲啟動器、推薦內容、近期遊玩內容等，基本上也與其他平台運作版本相同，而使用者也必須透過相容Xbox控制手把裝置進行遊玩。

而進一步提供瀏覽器運作的網頁版內容，意味微軟將能以瀏覽器作為媒介，將Project xCloud串流遊戲服務帶到更多裝置上使用，包含對雲端串流遊戲有諸多限制的蘋果裝置，或是藉由更多可使用瀏覽器上網的裝置遊玩 (包含連網電視)，藉此讓更多人可以接觸微軟遊戲。

微軟計畫在今年春季正式推出網頁版串流遊戲服務，而台灣微軟方面也透露將讓此項服務進駐台灣市場，但目前仍處於前期準備階段。

▲(圖／擷自The Verge網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

串流遊戲 微軟 瀏覽器

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